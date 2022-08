Depuis les révélations sur Paul Pogba, une question est revenue dans toutes les têtes : est-ce que les footballeurs sont devenus des cibles ? Cette nouvelle affaire interpelle. Zizanie familiale, menaces d'extorsion, hommes cagoulés et armés, plainte, la star des Bleus accuse des connaissances et même son frère aîné, Mathias, d'avoir voulu lui soutirer 13 millions d'euros.

Les dossiers se multiplient sur les bureaux de la police judiciaire en même temps que les salaires des stars du ballon rond explosent. En 2021, 21 joueurs professionnels ont par exemple été cambriolés contre 13 en 2020. Parmi les plus célèbres, Angel Di Maria ou Mauro Icardi. Il y a cinq mois, Paul Pogba, décidément malchanceux, a été cambriolé pendant un match de Ligue des champions entre Manchester United et l’Atletico de Madrid.

Plus récemment, en vacances à Ibiza, Marco Verratti, s’est fait dérober pour 3 millions de bijoux et d’objets de valeurs dans sa location estivale. Parfois, les délits sont commis au plus près des terrains. À peine arrivée à Barcelone, Robert Lewandowski a vu sa montre de luxe disparaitre du centre d’entraînement. Une mésaventure qu’avait également vécu Kasper Dolberg à Nice.

Un joueur pro sur 5 a déjà été la cible d’intimidation, selon un rapport de 2016

Mais dans l'affaire Pogba, cela va beaucoup plus loin, car là, on parle d’intimidation, de chantage, d’extorsion de fond et de violences physiques.

Pas plus tard que ce lundi, un autre grand nom du foot, Pierre-Emerick Aubameyang attaquant de Barcelone, a été agressé avec son épouse, frappé à coups de barres de fer, par quatre malfaiteurs. En 2016, un rapport de la Fifpro indiquait qu’un joueur pro sur 5 avait déjà été la cible d’intimidation.

L’explosion des réseaux sociaux n’a fait qu’amplifier le phénomène, comme le démontrait déjà l’affaire de la sextape de Matthieu Valbuena en 2015 ou la vidéo de Laywin Kurzawa en 2017 critiquant Didier Deschamps, tournée par un stagiaire du centre de formation de Monaco où il évoluait alors.

Kanté ne voudrait pas revenir en France à cause de vieilles connaissances

Ce qui interpelle aussi dans l'affaire Pogba, c'est la place de l'entourage. Au-delà de la horde de courtisans et autres profiteurs qui pullulent autour des footballeurs, dans les soirées ou sur les yachts, certains amis d’enfance, collaborateurs ou même agents mal attentionnés sont parfois à l’origine des ennuis.

Ghislain Anselmini, ancien coéquipier de Fabrice Fiorèse à Lyon et Guingamp, avait par exemple renseigné des malfaiteurs qui avait enlevé l’attaquant dans sa résidence savoyarde de Salins-les-Thermes en 2012, lui réclamant 500.000 euros. Anselmini avait écopé de cinq ans de prison et en a purgé deux à Saint-Étienne.

Souvent annoncé de retour en France, N’Golo Kanté évolue toujours en Angleterre. Il se murmure que le milieu de terrain préfèrerait rester loin de vieilles connaissances un peu trop envahissantes et trop exigeantes.

