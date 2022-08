Le footballeur Paul Pogba affirme être victime d'une tentative d'extorsion de fonds. Il accuse même son propre frère aîné, Mathias, de participer à un chantage. Le joueur et ses avocats ont donc saisi il y a déjà un mois les justices françaises et italiennes.

Il dénonce des menaces et tentatives d'extorsion en bande organisée. Paul Pogba évoque notamment une scène où deux hommes armés et cagoulés lui auraient réclamé la somme de 13 millions d'euros. Samedi soir, le 27 août, un pas de plus a été franchi. Son frère aîné, Mathias Pogba, a publié une vidéo sur les réseaux sociaux.

Dans celle-ci, il promet de grandes révélations à venir concernant son frère Paul, mais aussi contre Rafaela Pimenta, l'agente du joueur, ainsi que Kylian Mbappé. "Tout cela risque d'être explosif", prévient le frère du joueur sans donner plus de détails sur la nature de ces révélations. Des proches de Paul Pogba ont expliqué à l'AFP que cette somme d'argent lui aurait été réclamé pour éviter la diffusion de vidéos compromettantes.

L'AFP affirme qu'ils voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels le joueur aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé, ce que Paul Pogba dément. Les menaces sont suffisamment sérieuses pour que le dossier soit transmis à l'office central de lutte contre le crime organisé, l'un des services de police les plus pointus en la matière.

À écouter également dans ce journal

Mulhouse - Le personnel de SOS médecin reprend son travail aujourd'hui. Ils avaient exercé leur droit de retrait après l'agression d'un de leur collègue samedi dernier. Celui-ci s'est fait tirer dessus avec un fusil à billes. L'agresseur doit être présenté à un juge aujourd'hui.

Agriculture - Les récoltes de pomme de terre sont très mauvaises cette année. Les producteurs craignent que ce soit la pire récolte depuis 20 ans car il y a 20% de pomme de terre en moins que l'année dernière.

Énergie - Le prix de l'énergie va continuer à augmenter. La Première ministre Élisabeth Borne va prononcer un discours aujourd'hui devant les dirigeants du MEDEF et va leur demander de diminuer au maximum leur consommation.

