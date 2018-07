L'attaquant Edinson Cavani célèbre son 157e but

publié le 27/01/2018 à 18:10

Zlatan n'a qu'à bien se tenir. Edinson Cavani est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG, devançant ainsi le géant suédois, en inscrivant son 157e but samedi 27 janvier contre Montpellier en championnat. L’Uruguayen a marqué de près à la 11e minute de jeu sur une passe décisive d'Adrien Rabiot.



Visiblement ému, le "Matador" a célébré son record avec le public du Parc des Princes en enlevant son maillot, ce qui lui a valu un carton jaune. Le record avait été à l'origine d'une petite polémique la semaine passée. Cavani aurait pu en effet l'atteindre dès le 17 janvier en obtenant un penalty contre Dijon, mais le Brésilien Neymar avait préféré le tirer pour s'offrir un quadruplé (8-0). "Ney" s'était attiré au passage quelques sifflets de supporters et avait quitté la pelouse énervé en dépit de la large victoire parisienne et de son festival de buts.

¿¿¿¿ Edinson Cavani est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain ! #PSGMHSC pic.twitter.com/pYmAvwg9Kd — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 janvier 2018

Le "Matador" donne la pleine mesure de son talent

Très maladroit depuis cet épisode, Cavani aura finalement attendu la réception de Montpellier pour marquer ce 157e but. L'attaquant de 30 ans dépasse ainsi les 156 réalisations de Zlatan Ibrahimovic lors de ses quatre saisons au PSG, de 2012 à 2016.

L'Uruguayen avait rejoint le PSG à l'été 2013 contre une indemnité record en France à l'époque de 64 millions d'euros (effacés par les 222 millions d'euros de Neymar l'été dernier).

Il fut un temps critiqué au PSG, en raison de quelques ratés invraisemblables face au but les saisons précédentes. Mais depuis le départ d''Ibra' à l'été 2016, le "Matador" a donné la pleine mesure de son talent et terminé l'exercice précédent avec 49 buts en 50 matches. Il est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2020.