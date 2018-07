Wimbledon 2018 : Rafael Nadal favori des Français devant Roger Federer

publié le 01/07/2018 à 08:30

Trois semaines après la fin de Roland-Garros, l'édition 2018 de Wimbledon débute lundi 2 juillet. Elle s'achèvera le dimanche 15 juillet, jour également de la finale de la Coupe du Monde de football en Russie.



Sacré pour la 11e fois sur la terre battue parisienne, l'Espagnol Rafael Nadal enchaînera-t-il sur le gazon londonien ? Les Françaises et les Français le placent en tout cas en position de favori numéro 1 devant le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic.

Voici le principal enseignement du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 27 et jeudi 28 juin, auprès d'un échantillon de 967 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 414 amateurs de tennis, selon la méthode des quotas.

1. Nadal devant Federer

Nadal n'a plus dépassé les 8es de finale de Wimbledon depuis sept ans et une finale perdue face à Djokovic en 2011. L'Espagnol recueille pourtant le plus de suffrages, 36%, lorsqu'on demande aux Françaises et aux Français qui remportera le mythique tournoi sur herbe cette année. L'Espagnol y triompherait pour la troisième fois.



Tenant du titre et huit fois vainqueur à Londres, Federer n'arrive donc qu'en deuxième position avec 30% des voix. Mais pour les seuls amateurs de tennis, il devance Nadal de 11 points : 40% contre 29%. Français et amateurs sont en revanche d'accord sur le nom du troisième homme : Djokovic.

Wimbledon 2018 : Nadal favori devant Federer Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Federer-Nadal, LE duel de l'histoire du tennis

Respectivement âgé de 32 et 36 ans, le Majorquain et la Bâlois occupent encore les deux premières places du classement mondial, malgré des pépins physiques ces dernières années. Leur mano-a-mano ne semble finalement pas prêt de s'arrêter. Ce duel est-il le plus beau de l'histoire de la petite balle jaune ? Oui, répondent 63% des sondés et 73% des amateurs.

Federer-Nadal, LE duel de l'histoire du tennis Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Monfils, Pouille et Gasquet meilleures chances françaises

Incapables d'atteindre les 8es de finale cette année à Roland-Garros, les Français vont-ils être plus en vue lors de ce troisième tournoi du Grand Chelem de l'année ? Pour l'heure, les sondés ne se prononcent pas sur la question. Mais ils ont une idée sur celui qui réalisera le meilleur parcours : Gaël Monfils.



Le Francilien recueille 35% des suffrages, loin devant Lucas Pouille et Richard Gasquet (22% chacun). Pour les amateurs, en revanche, Pouille représente la meilleure carte bleu-blanc-rouge (29%) devant Monfils (28%) et Gasquet (24%). Rappelons que Jo-Wilfried Tsonga est forfait, comme à Roland-Garros.

Wimbledon 2018 : Monfils, Pouille et Gasquet meilleures chances françaises Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. 44% des Français croient à un sacre de Garcia

Chez les femmes, Caroline Garcia, elle, s'est hissée jusqu'en 8e à Roland-Garros. Elle s'est arrêtée à ce stade de la compétition. Près d'un mois plus tard, elle possède selon les sondés de sérieuses chances de remporter Wimbledon, comme Marion Bartoli en 2013 et Amélie Mauresmo en 2006.



44% des Françaises et des Français y croient (4% certainement, 40% probablement), soit deux points de plus que chez les amateurs. 6e joueuse mondiale, "Caro" Garcia s'était arrêtée en 8e à Wimbledon l'an passé, son meilleur résultat dans ce tournoi.

Wimbledon 2018 : 44% des Français croient à un sacre de Garcia Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama