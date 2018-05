publié le 06/05/2018 à 08:30

À compter de 2020, la Ligue 1 va totalement bouleverser les horaires de diffusion des matchs. Exit, par exemple, le multiplex du samedi soir. Il aura désormais le lieu le dimanche à 15 heures. L’objectif est de séduire de nouveaux marchés et notamment l’Asie, en diffusant un autre match le dimanche à 13 heures. L’idée est aussi de multiplier les affiches en prime-time. Il y en aura désormais trois : le vendredi, le samedi et le dimanche soir.



Ce nouveau découpage est une bonne décision pour 50% des Françaises et des Français et 56% des amateurs de football. Toutefois, les audiences pourraient baisser et le monde amateur en souffrir. Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 2 et jeudi 3 mai, auprès d'un échantillon de 1.018 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 420 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. Une bonne décision pour la majorité des Français

Spontanément, l’idée est bien accueillie par les Français. 50% d’entre eux affirment que c’est une bonne décision, 47% estimant l’inverse. Les plus concernés, les amateurs de football sont encore plus positifs (56% contre 44%).

baro1 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Les audiences pourraient baisser

Le bouleversement des horaires de diffusion des matchs de Ligue 1 pourrait bien avoir un effet négatif sur les audiences. Si, pour la majorité des Français (73%) et des amateurs de foot (55%), cela ne changera rien au nombre de matchs qu’ils visionnent, ceux qui déclarent une évolution sont plus nombreux à l’anticiper à la baisse qu’à la hausse.



Chez les Français, ils sont deux fois plus nombreux à déclarer qu’ils regarderont moins de matchs (16%) que plus de matchs (8%) avec ce changement d’horaire. Du côté des amateurs de football, 28% suivront moins de rencontres et 17% davantage.

baro2 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

S’agissant plus particulièrement du multiplex, l’horaire jusqu’ici programmé le samedi à 20h est largement préféré (62%) au dimanche après-midi (38%) par les amateurs de football.

baro3 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Le football amateur grand perdant

Ces nouveaux horaires pourraient créer des dommages collatéraux pour le football amateur. Ses représentants estiment que la programmation de davantage de matchs le dimanche après-midi, à l’heure de ceux du football amateurs, pourraient pénaliser sa pratique en incitant les fans à se rendre dans les stades ou à regarder un match professionnel plutôt que d’aller taper dans le ballon sur les pelouses locales. Cette crainte est partagée par la majorité des Français (55%) et massivement par les amateurs de football (71%).

baro4 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama