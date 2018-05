publié le 14/05/2018 à 15:54

Pour la première fois depuis dix ans, Jo-Wilfried Tsonga ne disputera pas Roland-Garros. Demi-finaliste sur la terre battue parisienne en 2013 et 2015, le Manceau s'est résolu à officialiser son forfait lundi 14 mai en milieu d'après-midi, à 13 jours du début du tournoi. Opéré pour une fissure du ménisque gauche début avril, il n'a pas totalement cicatrisé.





"Malgré tous les efforts fournis pour revenir à temps, je suis malheureusement contraint de déclarer forfait pour Lyon (la semaine prochaine) et Roland-Garros", écrit Tsonga sur son compte Twitter. "C'est des tournois sur lesquels je m'éclate. J'aurais aimé être là mais bon ça fait partie de la carrière, du jeu aussi, à un moment donné que de passer par là", ajoute-t-il dans une vidéo.

Malgré tous les efforts fournis pour revenir à temps, je suis malheureusement contraint de déclarer forfait pour @OpenParcARA et @rolandgarros.

Je suis évidemment très déçu mais je tiens tout de même à venir à #Lyon en tant qu’ambassadeur et à RG en tant que spectateur. pic.twitter.com/BhZKnPEmW5 — Jo-Wilfried Tsonga (@tsonga7) 14 mai 2018

Redescendu au 37e rang mondial, l'ancien numéro 1 français n'est plus apparu sur un court en compétition depuis le 10 février et une demi-finale perdue face à son compatriote Lucas Pouille à Montpellier. Il n'a disputé que deux tournois et six matches cette année. L'an passé, il s'était incliné dès le 1er tour à Roland face à l'Argentin Renzo Olivo, 91e joueur mondial.

Peu d'éclaircies dans le ciel français

Ce forfait s'ajoute à celui de Roger Federer. Comme l'an passé, le Suisse de 36 ans a fait l'impasse sur toute la saison de terre battue. Il vient néanmoins de récupérer la place de numéro 1 mondial sans jouer aux dépens de l'Espagnol Rafael Nadal (31 ans), battu en quart de finale à Madrid par l'Autrichien Dominic Thiem.



Tsonga forfait, Lucas Pouille en chute libre, Gaël Monfils sur courant alternatif... Les chances françaises pour ce Roland-Garros 2018 s'annoncent minces. Seul Richard Gasquet a laissé entrevoir quelques promesses à Monte Carlo en atteignant les quarts. Un seul Français s'est imposé Porte d'Auteuil depuis 1968 et le début de l'ère Open : Yannick Noah, en 1983. Cinq ans plus tard, Henri Leconte était parvenu en finale.