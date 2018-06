Roland-Garros 2018 : à quelle heure a lieu la finale hommes dimanche ?

Dominic Thiem et Rafael Nadal à Madrid le 11 mai 2018

Six ont essayé mais aucun n'y est parvenu. Le jeune autrichien Dominic Thiem (24 ans) va tenter dimanche 10 juin de battre Rafael Nadal en finale de Roland-Garros. La rencontre doit débuter à 15h sur le court central Philippe-Chatrier, si le temps le permet car de gros orages sont annoncés au dessus de la capitale.



Le Suisse Roger Federer a tenté quatre fois sa chance face à l'Espagnol lors du dernier match de la quinzaine. À trois reprises il a réussi à lui prendre... un set. Idem pour le Serbe Novak Djokovic en trois tentatives et l'Argentin Mariano Puerta en 2005. L'Espagnol David Ferrer, le Suédois Robin Söderling et le Suisse Stan Wawrinka, l'an passé, ont tous pris trois sets secs.

6-3, 6-4, 6-0, c'est aussi le score de la demi-finale il y a un an entre Nadal et Thiem, en faveur de l'Espagnol bien sûr. Seul signe positif pour l'Autrichien, sa victoire sur le roi de de la terre il y a un mois à Madrid en quarts de finale (7-5, 6-3). Il est le seul à avoir réussit "l'exploit" cette saison. Thiem a aussi battu Nadal à Rome en 2017 et Buenos Aires en 2016. Mais il est mené 6-3 dans toutes leurs confrontations.

Le programme du dimanche 10 juin :

Court central Philippe-Chatrier (15h) :

Rafael Nadal (ESP/N.1) - Dominic Thiem (AUT/N.7)