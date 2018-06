Coupe du Monde : les Bleus de 1998 surclassent ceux de 2018, selon les Français

publié le 03/06/2018 à 08:30

Dans tous les domaines, de la défense à l'attaque en passant par la tactique et le talent, en termes de valeurs, l'équipe de France 1998 remporte haut la main son match à distance avec celle qui s'apprête à disputer le Mondial 2018 en Russie. Les joueurs d'hier sont perçus comme des consultants aux commentaires "équilibrés". La comparaison entre les sélectionneurs Aimé Jacquet et Didier Deschamps est justifiée.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 30 et jeudi 31 mai, auprès d'un échantillon de 1.030 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 434 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Talent, défense, attitude : France 98 par K.O.

Les Français ont beau se montrer confiants pour les Bleus de Didier Deschamps en Russie (ils les désignaient comme favoris dans notre baromètre publié mi-mai), la comparaison entre le groupe qui défendra les couleurs bleu-blanc-rouge en Russie et celui devenu champion du monde en 1998 ne fait pas débat selon eux.

D’un point de vue sportif, Français et amateurs de football jugent l'équipe de France d'il y a 20 ans bien plus forte que celle d'aujourd'hui. Défensivement d’abord : pour 77% des Français et 79% des amateurs de football, la ligne Lizarazu-Blanc-Desailly-Thuram était plus forte que la ligne Mendy-Umtiti-Varane-Sidibé. Tactiquement aussi, selon 72% des Français et 69% des amateurs de football. Il n’y a rien d’étonnant à ces résultats, Aimé Jacquet ayant largement misé sur ces deux aspects dans le parcours victorieux de l’été 19998.



Alors que bons nombres de commentaires jugent que l’équipe de France n’a jamais disposé d’autant de jeunes talents et de joueurs offensifs de premier plan, les Français, eux, affirment que le groupe de Zinédine Zidane était d’un niveau largement supérieur sur ces deux aspects. 76% des Français et 70% amateurs de football déclarent que l’équipe de 1998 était plus talentueuse que celle d’aujourd’hui. 65% des Français et 55% des amateurs de football estiment que France 98 était meilleure offensivement.

Défense, talent, tactique, attaque : France 1998 écrase France 2018. Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Du point de vue des valeurs et de l’image, le groupe 2018 a aussi tout à prouver en comparaison avec celui de 1998. 82% des Français jugent que l’équipe d’Aimé Jacquet était la plus soudée des deux, 81% qu’elle présentait une meilleure attitude et 78% qu’elle avait davantage envie de gagner.

Même constat pour la cohésion, l'attitude et l'envie de gagner. Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Les anciens de 1998 "équilibrés" dans leurs jugements

Comment les Français perçoivent-ils les commentaires de ceux qui en étaient autrefois le sujet ? Très positivement. Selon 75% d’entre eux, leur jugement est équilibré, ni trop ni pas assez sévère. 12% ne les jugent pas assez sévères et 10% trop sévères.



Les amateurs de football sont globalement en ligne avec les Français mais ils sont plus nombreux (15%) à les trouver trop sévères que pas assez (8%).

Les anciens de 1998 "équilibrés" dans leurs jugements. Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Jacquet/Deschamps : une comparaison valable

Très proche du sélectionneur en 1998 dont il était le relais sur le terrain, Didier Deschamps mène depuis une carrière d’entraîneur ponctuée de performances remarquables (finaliste de la Ligue des champions avec Monaco, champion de France avec l'OM) qu’il rêve probablement de couronner d’un titre de champion du monde.



Certains estiment qu’il s’inspire largement d'Aimé Jacquet, notamment dans ses choix tournés vers le collectif plutôt que les individualités et vers la culture de la gagne. Cette comparaison est justifiée pour près d’un Français sur deux et surtout pour 55% des amateurs de football.

Jacquet/Deschamps : une comparaison valable Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama