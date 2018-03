publié le 11/03/2018 à 09:04

Les joueurs du PSG sont les principaux responsables de l'élimination contre le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions, bien plus que l'entraîneur, le président ou la malchance. Diego Simeone est le coach qu'il faut pour la saison prochaine. Paris doit en priorité recruter un défenseur gauche et un milieu défensif. Une majorité de Français pensent que Neymar partira l'été prochain.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama sur internet les mercredi 7 et jeudi 8 mars, auprès d'un échantillon de 986 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 355 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. Les joueurs principaux responsables de l’élimination

Pour la deuxième année consécutive, le Paris-Saint-Germain quitte donc la scène européenne dès les 8èmes de finale alors qu’il affiche haut et fort son ambition de remporter la Ligue des Champions. Les Français auraient pu estimer que c’est en premier lieu la responsabilité de l’entraîneur Unaï Emery et/ou du président Nasser Al-Khelaïfi.

Ils auraient aussi pu considérer que le club a joué de malchance en affrontant le double tenant du titre et qu'il a été pénalisé par l’arbitrage. Mais selon notre sondage, de très loin et pour une grande majorité d'entre eux (70%), les principaux responsables sont les joueurs eux-mêmes. Un avis partagé par les amateurs de ballon rond (71%).

Les joueurs principaux responsables de l'élimination du PSG face au Real Madrid Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Simeone ou Enrique pour remplacer Emery

Si les Français ne font pas de Unaï Emery le principal responsable de l’élimination, il est fort probable que l’entraîneur basque fera ses valises en juin. La direction aurait même déjà sondé plusieurs entraîneurs prestigieux pour prendre les rênes de l’équipe la saison prochaine.



De nombreux noms circulent et certains ont été testés dans notre enquête. Si aucun ne fait l’unanimité, deux se dégagent dans l’esprit des Français et des amateurs de football. En tête, l'Argentin Diego Simeone (Atlético de Madrid) réunit 26% des Français et 32% des amateurs de football.





Derrière lui arrive l'Espagnol Luis Enrique, actuellement libre après avoir conduit le FC Barcelone à la victoire finale en Ligue des champions en 2015. Il serait la meilleure solution pour 24% des Français et 28% des amateurs de football. Antonio Conte, actuel entraîneur de Chelsea serait, lui, un bon choix pour 17% des Français et 22% des amateurs de football.



Simeone ou Enrique pour remplacer Emery Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Le latéral gauche et la sentinelle priorités du mercato

Au-delà de l’entraîneur, certains postes sont régulièrement pointés comme des points faibles du PSG. Pour chacun d’eux, nous avons interrogé les amateurs de football sur la nécessité ou non de recruter à ce poste. Selon eux, le PSG doit recruter en priorité un latéral gauche et un numéro 6 capable de jouer en sentinelle (61% d'avis favorables dans les deux cas).



Actuellement, les deux joueurs qui se partagent le côté gauche de la défense sont le Français Laywin Kurzawa et l'Espagnol Yuri Berchiche, titulaire lors des deux matches face au Real. Au milieu, devant la défense, l'Italien Thiago Mottta paye ses 35 ans. Recruté cet hiver, Lassana Diarra n'est plus tout jeune non plus (32 ans).





Pour une courte majorité des sondés (52%), il n'y a pas d'urgence au poste de gardien, occupé par le Français Alphonse Areola. En attaque, Edinson Cavani garde la confiance des amateurs, 67% d'entre eux estimant que tout va bien à ce poste.

Le latéral gauche et la sentinelle priorités du mercato Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Neymar ne va pas rester

Reste le cas Neymar, forcément présent dans ce sondage. À la question "selon vous, le Brésilien va-t-il quitter le PSG lors du prochain mercato", une courte majorité de oui se dégage chez les Français (52%) comme chez les passionnés (55%). La star de 26 ans ne serait alors restée qu'une seule saison à Paris, saison probablement terminée dès le mois de mars...

Neymar ne va pas rester Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama