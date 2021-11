Transat Jacques Vabre : l’écrasante domination de Cammas et Caudrelier

Mercredi 17 novembre au matin, le maxi "Edmond de Rothschild" comptait une avance de 300 milles sur le deuxième Ultime au classement, "Banque Populaire XI", et plus de 400 milles sur "SVR Lazartigue", qui pointe à la 3e place. Le duo Franck Cammas-Charles Caudrelier avance à des vitesses moyennes élevées au large du Brésil et file vers la marque de parcours virtuelle située à 20 milles au nord de l’île de Trindade.



"C'est toujours sympa d'avoir un temps d'avance sur nos poursuivants, a expliqué Franck Cammas à la vacation radio de mercredi matin.. Comme ça, ça nous permet de mieux gérer les choses, mais il ne faut pas oublier qu'en multicoque ça ne représente pas beaucoup de temps, donc ça peut revenir vite. Il ne faut pas s'arrêter, pas avoir de problème technique et dans ce cas-là ça va. Ils vont vite derrière quand même".



Pour le leader, le contournement du "waypoint" devrait commencer mercredi en début d’après-midi, avant d’entamer la remontée vers La Martinique à vive allure avec une arrivée à Fort-de-France estimée par la direction de course le mardi 23 novembre.

"LinkedOut", "Charal" et "Apivia" se sont échappés

Dans la classe Ocean Fifty, l’autre catégorie des multicoques (15 m), les concurrents sont figés dans le Pot-au-Noir. C’est le duo Sébastien Rogues-Matthieu Souben, qui est en tête.

Chez les Imoca, les monocoques 60 pieds, "LinkedOut", "Charal" et "Apivia" se sont échappés par devant, laissant leurs trois autres compagnons de route, "Initiatives-Cœur", "Arkea Paprec" et "11th Hour Racing Team - Malama" 140 milles derrière eux. Ils devraient entrer dans le Pot-au-Noir mercredi en fin de journée.

Enfin en Class40, la tête de la flotte se rapproche de plus en plus du Cap-Vert et plus particulièrement de l’île de Sal, qu’ils doivent laisser à tribord avant de pouvoir filer outre-Atlantique. C’est toujours Antoine Carpentier et Pablo Santurde Des Arco qui sont en tête.