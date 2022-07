Voile : la Drheam-Cup s’élance de Cherbourg

À quai depuis plusieurs jours, les voiliers participants à la 4e édition de la Drheam-Cup s’élanceront en Manche dimanche 17 juillet à 14 heures depuis la rade de Cherbourg. Destination La Trinité-sur-Mer avec quatre parcours différents selon la taille des bateaux, ceux de la classe "Ultim" allant même jusqu’au large de l’Espagne avant de remonter vers la Bretagne où ils sont attendus le 20 juillet.

Après l’édition 2020 à huis clos pour cause de pandémie, le public est attendu sur les pontons et à l’occasion du départ de cette course où plusieurs skippers vont tenter de se qualifier pour la prochaine Route du Rhum (Saint-Malo – Guadeloupe) en novembre prochain.

François Gabart et son maxi trimaran "SVR-Lazartigue" seront au départ même s’il ne sait toujours pas s’il pourra disputer la prochaine Route du Rhum, une procédure étant en cours pour savoir si la participation de son bateau "révolutionnaire" sera validée par la justice.

Charles Caudrelier et son Maxi Edmond de Rothschild, récent vainqueur de la Brest Atlantique sera aussi au départ comme Éric Péron et Erwan Leroux en "Ocean Fifty", Jean Galfione et Aurélien Ducroz en "Class40", Louis Duc en "Imoca" ou encore Marie Tabarly en "Grand monocoque" et Catherine Chabaud en "Rhum mono".

