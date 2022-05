Voile : La Bermude 1000 Race, première étape de qualification pour la Route du Rhum.

L’heure de la rentrée a sonné pour les skippers de la Classe Imoca (monocoques 60 pieds) qui, depuis l’arrivée de la Transat Jacques Vabre en novembre dernier ne s’étaient pas confrontés sur leur terrain de jeu favori.

Alors que certains bateaux sortent à peine de chantier, que les premiers entrainements n’ont repris que depuis quelques jours, cette "Guyader Bermudes 1000 Race" va finalement être la première épreuve en solitaire depuis l’arrivée du dernier Vendée Globe.

Voilà pourquoi le plateau est exceptionnel puisque pas moins de 24 solitaires seront au départ parmi lesquels 5 bizuths, 7 étrangers, 3 femmes, 17 Vendée Globistes (dont six dotés d’un nouveau bateau) et une dizaine de prétendants à la victoire.

Mais cette première confrontation de la saison revêt surtout de nombreux enjeux, à commencer par la qualification à la Route du Rhum. Il y a les "anciens" du Vendée Globe qui reviennent avec les mêmes montures. Cela concerne Manuel Cousin, Charlie Dalin, Giancarlo Pedote, Fabrice Amedeo, Jérémie Beyou, Thomas Ruyant, Nicolas Troussel, Kojiro Shiraishi et Isabelle Joschke.

"Ces neuf-là sont d’ores et déjà qualifiés pour la Route du Rhum. La donne est différente pour Louis Burton, Damien Seguin, Alan Roura, Pip Hare, Benjamin Dutreux, Arnaud Boissières, Éric Bellion, Clarisse Crémer et Conrad Colman qui reviennent cette année avec une autre machine que précédemment et qui vont devoir aller chercher le fameux sésame", explique Jacques Caraës, directeur de course.

Même chose, naturellement, pour les "petits nouveaux", tels que Benjamin Ferré, Guirec Soudée, Antoine Cornic, Sébastien Marsset, Weöres Szabolcs et Denis Van Weynbergh.

Les 24 solitaires engagés dans l’épreuve s’élanceront dimanche 8 mai à 14h sur une boucle de 1.200 milles, au départ et à l’arrivée de Brest via le mythique rocher du Fastnet en mer d’Irlande puis un way-point Gallimard situé au nord-ouest du cap Finistère. L’arrivée des premiers bateaux au port du Château à Brest est estimée le jeudi 12 mai.