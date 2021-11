Transat Jacques Vabre : victoire de Ruyant et Lagravière dans la catégorie Imoca

Le duo Thomas Ruyant-Morgan Lagravière faisait parti des équipages favoris de cette 15e édition dans la catégorie Imoca. Les deux hommes ont tenu leur rang en s’adjugeant la victoire, jeudi 25 novembre, après 18 jours et une heure de course.

Le Dunkerquois Thomas Ruyant, vainqueur de la Route du Rhum 2010 en Class40 et 6e du dernier Vendée Globe, était associé au réunionnais Morgan Lagravière. Les deux hommes qui avaient pris la tête à mi course au large du Cap Vert n’ont cessé d’accentuer leur avance au fil des jours pour terminer largement cette tête cette 15e édition.



Le podium devrait être complété dans la journée et la nuit prochaine par le "Apivia" de Charlie Dalin et Paul Meilhat et le "Charal" de Jérémie Beyou et Christopher Pratt. Pour rappel, la course a été remportée en catégorie Ultime par le Maxi "Edmond de Rothschild" barré par Franck Cammas et Charles Caudrelier, et en catégorie Ocean Fifty, les multicoques 50 pieds, par Sébastien Rogues et Matthieu Souben sur "Primonial".