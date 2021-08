VOILE : Charlie Dalin et Paul Meilhat remportent la Rolex Fastnet Race en IMOCA

Quand le deuxième du dernier Vendée Globe s’associe au vainqueur de la Route du Rhum 2018, cela donne un duo explosif et redoutable. Si bien que ce mercredi matin à 5h27, Charlie Dalin et Paul Meilhat ont bouclé la Rolex Fastnet Race (en IMOCA) après seulement 2 jours 17 heures et 2 minutes de course loin devant leurs adversaires.

« On est très content de cette victoire d’autant que c’est la première fois qu’on régatait ensemble avec Paul a expliqué Charlie Dalin à son arrivée à Cherbourg. Mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers car l’objectif maintenant c’est d’être prêt pour la Transat Jacques Vabre qui arrive à grand pas »

Les deux hommes seront en effet au départ de 15e édition de la Transat Jacques Vabre qui partira le 7 novembre prochain du Havre à destination de la Martinique. Charlie Dalin, tenant du titre, 2ème du dernier Vendée Globe et Paul Meilhat s’étaient depuis leur début en compétition beaucoup croisés, notamment au Pôle d’Entraînement de Port-La Forêt, mais n’avaient encore jamais navigué ensemble.

« C’est super. Je suis vraiment content de naviguer sur ce bateau qui est vraiment incroyable. Charlie le connaît sur le bout des doigts donc c’est assez facile pour moi de le prendre en main. Je suis vraiment content de cette course. » a ajouté Paul Meilhat

Les autres concurrents Imoca de la 49è édition de la Rolex Fastnet Race, dont c’était la première sortie en compétition depuis le Vendée Globe, sont attendus mercredi dans la journée. Parmi eux Jérémie Beyou et Christopher Pratt sur Charal, Sébastien Simon et Yann Eliès sur Arkéa Paprek ou encore Romain Attanasio sur Fortinet Best-Western et Samatha Davies sur Initiatives cœur.

