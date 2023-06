Violences conjugales : la femme de Mohamed Haouas est-elle sous emprise ?

Mohamed Haouas, le rugbyman du XV de France, a été condamné mardi à un an de prison ferme pour des faits de violences conjugales, une peine aménageable et qu’il n’effectuera pas derrière les barreaux. Le pilier, qui a déjà été confronté à la justice à deux reprises, était jugé pour avoir frappé sa femme après l'avoir vue fumer une cigarette, devant le centre commercial où elle travaille. Imane Haouas, sa femme, est pourtant venue le soutenir au tribunal. Elle a attendu son mari mardi soir devant la prison de Villeneuve-lès-Maguelone, près de Montpellier, où elle a témoigné au micro de RTL.



La femme du rugbyman, âgée de 30 ans, est équilibrée et ne semble pas être enfermée dans le foyer familial. Ces dernières années, elle a par exemple effectué de nombreux voyages à l’étranger avec ses amies. Imane Haouas a assuré, mardi au tribunal, qu’elle n’avait reçu aucune pression pour témoigner et qu’elle a toujours été libre de ses faits et gestes dans sa vie conjugale. Elle a cependant reconnu que son mari ne supportait pas la cigarette.

Interrogée après le procès, elle s’est dite soulagée de la libération de son mari. "Je suis très contente de le retrouver. C’était très dur, j’ai passé quatre jours à ne pas manger et à ne pas dormir", a déclaré Imane Haouas, qui a également tenté d’expliquer pourquoi son mari n’ira pas en prison. "C’est peut-être ma présence, le fait que j’ai pris la parole et que j’ai dit ce que j’ai sur le cœur." Imane Haouas, qui dit continuer à vouloir vivre avec son mari, assure que "la blessure restera". Et elle ajoute aussitôt : "Avec le temps on pardonne, tout le monde fait des erreurs. C’est sa dernière chance, il peut être très reconnaissant."



Un risque de récidive "majeur", selon la procureure

La procureure de la République a cependant parlé d’un phénomène d’emprise, mardi lors de l’audience au tribunal, et d’un risque de réitération "majeur". La magistrate a décrit Mohamed Haouas comme "impulsif", qu’il "n’a pas changé" et que "ses excuses, toujours assorties d’un : mais, ne sont pas crédibles." Les images de l’agression, filmées par une caméra de vidéosurveillance et qui n’ont pas été diffusées à l'audience, sont également très violentes, selon la procureure. Pour toutes ces raisons, la magistrate a douté de la sincérité des propos d’Imane Haouas, qui aurait témoigné par "peur".

Ces audiences, peut-être encore plus qu’ailleurs, touchent à l’intime. Les auteurs chuchotent et les victimes ont souvent du mal à parler. L’audience touche également au fonctionnement complexe du couple, souvent plein de contradictions. Il n’est pas rare d’entendre des phrases comme : "Oui, il m’a frappé, mais c’est un bon père." Les magistrats, qui n’ont pas un temps infini pour évaluer la situation, doivent juger en quelques minutes si la victime est sous emprise et la dangerosité du suspect.

Concernant Mohamed Haouas, l’absence de mandat de dépôt (pour qu'il aille en prison) a pu interroger. Le rugbyman a été condamné en février 2022 à 18 mois de prison avec sursis, pour des cambriolages de bureaux de tabac à Montpellier, en 2014. Il est également dans l’attente d’un délibéré pour une violente bagarre à laquelle il a participé, également en 2014. Depuis neuf ans, dans sa nouvelle vie de rugbyman, Mohamed Haouas s’est cependant bien comporté. Il n’y a pas non plus eu de violences conjugales constatées, même s’il est toujours difficile de le confirmer de façon catégorique. Pour toutes ces raisons, le rugbyman a pu retrouver sa femme dès mardi soir.

