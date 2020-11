publié le 25/11/2020 à 17:10

Damien Seguin, le skipper du monocoque "Groupe Apicil", qui navigue à la 12e place du Vendée Globe, s’est blessé mardi 24 novembre en fin de journée, a-t-on appris auprès de la direction de course. Le médaillé d’or aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 avait profité des vents faibles pour bricoler sur son monocoque à l’approche des mers du Sud. Alors qu’il s’apprêtait à couper un morceau de bout, il a été déséquilibré dans un mouvement du bateau et s’est enfoncé un outil dans le bras gauche.

"Ces types d’accident arrivent toujours bêtement, constate-t-il J’ai pris mon Leatherman (un couteau multifonctions, ndlr), je le tenais dans la main droite quand j’ai dû faire un petit mouvement d’opposition pour contrer les mouvements du bateau. Je me suis mis l’outil dans le bras. Ça pissait le sang ! Heureusement qu’à ce moment-là les conditions étaient largement maniables".

"J’ai tout de suite eu le médecin qui m’a indiqué la procédure à suivre, poursuit le skipper de 41 ans. J’ai bien soigné. J’ai un gros bandage et j’ai pu poser des Steri-Strips. Je voyais un petit truc blanc dans la blessure, j’ai approché mon bras de l’écran pour le montrer au médecin et finalement, c’était un tendon. Je l’ai échappé belle ! Tout va bien, au final ce n’est pas si grave. Mais je m’en veux énormément. Il faut que j’arrive à me pardonner cette erreur".

La coupure nette fait environ deux centimètres et est située à l’intérieur du bras, à la moitié de son avant-bras dénué de main. Damien Seguin est le premier sportif handicapé à s’élancer sur le Vendée Globe.