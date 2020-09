Vendée Globe 2020 : l’incroyable défi de Damien Seguin

publié le 08/09/2020 à 16:42

Lorsqu’il quittera les pontons des Sables-d’Olonne pour son premier Vendée Globe, Damien Seguin aura déjà remporté une première victoire : celle d’être le premier sportif handicapé à s’élancer sur cette course mythique qu’est le Vendée Globe. Né sans main gauche le 3 septembre 1979, c’est en Guadeloupe, 11 ans plus tard, qu’il a découvert le monde de la voile.

"J’étais sur les pontons pour faire la chasse aux autographes de ces héros qui venaient de participer à la Route du Rhum 1990, se souvient-il. Et là, je me suis dit que je voulais faire comme eux". C’est ainsi que tout a démarré, malgré le handicap. Des premières régates en Optimist aux Antilles, puis très vite le Hobbie Cat et le Tornado pour arriver en 2004 à Athènes. Pour sa première participation aux Jeux Paralympiques, il décroche la médaille d’or.

Son sacre en poche, il se lance dans la course au large sur le circuit Figaro, tout en continuant la voile olympique avec à la clef une médaille d’argent aux Jeux Paralympiques de Pékin. Puis c’est un autre rêve qui se réalise en 2010 avec sa première Route du Rhum et une 10e place en Class40. "Cette traversée m’a conforté dans l’idée que j’aimais faire du large en solitaire. C’est à ce moment-là que je me suis dit 'Pourquoi pas le Vendée Globe ?'"

Il ne faut jamais remettre à deux mains ce qu'on peut faire à une seule Damien Seguin





Il lui aura donc fallu patienter 10 ans, engranger de l’expérience, récolter d’autres titres

comme une seconde médaille d’or aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016, mais surtout convaincre les organisateurs que son handicap n’était pas un obstacle. Voilà comment Damien Seguin accède enfin au Graal des navigateurs, grâce à son sponsor, "Groupe Apicil", et grâce à Jean Le Cam, qui l’a aidé à mettre au point son bateau, celui qui fut la vedette du film En Solitaire avec François Cluzet en 2012.

Depuis, le monocoque a subi une cure de jouvence et le skipper a terminé 13e de la Transat Jacques Vabre 2019. Il a aussi et surtout enchaîné les entraînements. Il s’attaque désormais à l’Everest des mers avec cette phrase en tête : "Il ne faut jamais remettre à deux mains ce qu’on peut faire à une seule".

Un défi de taille pour Damien Seguin qui, au moment de quitter les pontons des Sables-d’Olonne, aura certainement une pensée pour Jean-Jacques Dubois, son coach en voile olympique, mais aussi pour tous ceux qui depuis des années croient et qui ont toujours cru en lui.