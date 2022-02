C'est le moment le plus attendu chaque année du Super Bowl : le Half Time Show comme disent les Américains. Cette année, les organisateurs avaient décidé d'innover en confiant ce spectacle à cinq stars du hip-hop américain : Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dogg et Mary J. Blige.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les spectateurs (et téléspectateurs) n'ont pas été déçus. Durant les 14 minutes de show, les cinq artistes ont enchaîné leurs titres les plus connus : Still D.R.E pour Dr. Dre et Snoop Dog, Love Yourself pour Eminem, Alright pour Kendrick Lamar et Family Affair pour Mary J. Blige. Ils ont également repris le titre mondialement connu California Love de 2pac et Dr Dre. Le meilleur moyen de replonger dans ce rap des années 1990/2000 considéré comme l'âge d'or du rap américain.

Mais si les cinq artistes avaient été annoncé depuis longtemps, un sixième a fait une apparition remarquée et inattendue : 50 Cent. Le rappeur new-yorkais a fait son apparition en étant suspendu et à l'envers pour interpréter son titre In Da Club.

Eminem a posé un genou au sol malgré le refus de la NFL

Mais ce show est également le meilleur moyen de faire passer un message politique, puisqu'il est regardé par des millions de personnes dans le monde. On se souvient de Shakira et Jennifer Lopez qui en 2020 avaient envoyé plusieurs piques à Donald Trump.

Cette année, c'est Eminem qui avait un message à faire passer. Et il était en direction de la... NFL, l'organisateur de l'événement. À la fin de son interprétation, Eminem a posé un genou au sol, un message faisant référence à Colin Kaepernick, ancien joueur de San Francisco, qui avait fait le même geste pour dénoncer les violences policières envers les noirs. Un geste qui lui avait valu d'être exclu de la NFL.