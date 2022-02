Super Bowl 2022 : avant la finale de la NFL, tout comprendre aux règles du football américain

C'est l'événement sportif de l’année aux États-Unis. Dimanche 13 février ce jouera le Super Bowl, la finale du championnat de NFL (National Football League), la ligue du football américain. Pour profiter du spectacle, partagé par près de 100 millions d'Américains chaque année, encore faut-il avoir quelques notions sur ce sport qui apparaît, à première vue, de ce côté de l'Atlantique, assez complexe.

Voici donc quelques grands principes pour vous aider à l'appréhender. Le Super Bowl, c’est donc la finale du championnat de NFL (National Football League). La saison est assez courte, elle a débuté cette année le 9 septembre et se termine donc, ce dimanche 13 février. Il y a 32 clubs, 32 franchises. Et cette année, la finale oppose les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles.

Pour faire un raccourci, le foot US est en quelque sorte un lointain cousin du rugby (même si ça agace dans les deux camps quand on dit ça). Déjà pourquoi s'appelle-t-il football ? En raison de la taille du ballon, de forme ovale, mais qui mesure un pied ("foot" en Anglais) : un pied c’est 30 cm, le ballon fait un peu plus de 28 cm.

Objectif :"the end zone"

Le jeu se fait pourtant essentiellement à la main. Le principe : gagner du terrain. Deux équipes face à face : une qui attaque, une qui défend. L’équipe qui attaque doit porter le ballon dans la zone d’en-but ("end zone"). L’équipe qui défend a pour mission de l’en empêcher, quitte à cogner très fort. Le terrain fait 100 yards (91 mètres), soit 50 yards dans chaque camp. Des lignes blanches quadrille le terrain tous les 10 yards, avec à chaque extrémité : une zone d’en-but.



Lorsqu’une équipe attaque, et est donc en possession du ballon, elle a quatre tentatives pour parcourir au moins 10 yards sans que le porteur du ballon ne soit plaqué. Pour ce faire, elle peut faire une passe, soit opter pour une course. Si elle parcourt ces 10 yards, elle bénéficie alors de quatre nouvelles tentatives à partir de l’endroit où l’attaque a été stoppé. Et ainsi de suite jusqu’à atteindre l’en-but.

"Touchdown","quarterback"...

Si la défense intercepte le ballon, elle remonte le terrain le plus loin possible. Elle devient l’équipe attaquante Sur le terrain c’est comme au football européen : onze contre onze. En revanche, les effectifs peuvent compter jusqu’à 53 joueurs. Le coach peut aussi former des équipes "spéciales", pour des phases de jeu particulières (dégagement, transformation,...)

Pour marquer, il faut réaliser un "touchdown", qui vaut six points. L’attaquant doit franchir la zone d’en-but en possession du ballon. Ici, nul besoin d'aplatir (à l’inverse du rugby). Il est possible de transformer un touchdown au pied entre les poteaux, ce qui rapporte un point. Vous pouvez aussi marquer deux points en plaquant le "quarterback", le chef d’orchestre du jeu, dans sa propre zone d’en-but. Si vous allez voir un match, sachez que c’est long. La durée varie selon les arrêts de jeu. Mais un match dure généralement plus de trois heures.