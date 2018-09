publié le 27/09/2018 à 18:37

Colin Kaepernick ne cesse de faire parler de lui depuis deux ans. Ancien joueur de football américain des 49ers de San Fransisco, il est à l’origine du mouvement de contestation contre les violences policières envers les noirs. En août 2016, Kaepernick décide de s'asseoir puis de s'agenouiller pendant la diffusion de l'hymne américain, en signe de protestation. Depuis, il n'a pas retrouvé d'équipe, les franchises ayant conclu un accord pour ne plus l'engager.



Début septembre, Nike déclenche un tollé en révélant le choix de l'ancien joueur de football américain, pour célébrer les 30 ans de son slogan emblématique : "Just Do It". Il apparaît aux côtés de stars comme Lebron James et Serena Williams. Rapidement, des hastags anti-Nike fleurissent sur les réseaux sociaux, tandis que le président Donald Trump apelle au boycott de la marque. C'est la première fois qu'une entreprise de cette envergure prend position sur un sujet qui divise le pays.

Un symbole de mixité

Colin Kaepernick, 31 ans, est né d'une mère blanche et d'un père afro-américain. Il n'a que quelques semaines lorsqu'il est adopté par un couple de blancs, les Kaepernick. Régulièrement, ils essuient de nombreuses critiques en raison de la différence de couleur de peau avec leur fils.

En 2012, il est sélectionné au quatrième tour par les 49ers de San Francisco. Deux ans plus tard, il guidera l'équipe vers le Superbowl, la finale de la ligue, perdue face aux Ravens de Baltimore. Il proteste alors pour la première fois contre les violences policières, avant le match contre les Packers de Green Bay en restant assis pendant l'hymne américain.

Une stratégie payante pour Nike

Se disant "très fier" des spots de pubs, Mark Parker, le PDG de Nike, a annoncé que l'entreprise avait vu une hausse de la fréquentation de son site et des interactions sur les réseaux sociaux depuis le lancement de la campagne."Ces pubs sont parvenues à faire connaître le célèbre slogan "Just Do It" à une nouvelle génération de consommateurs", a-t-il assuré, sans jamais mentionner le nom de Colin Kaepernick. Mark Parker a également évoqué une adhésion record pour la marque. Cela s'explique par la nouvelle stratégie mise en place à par la marque, qui consiste à vendre ses produits directement en ligne.



Lors des trois mois achevés le 31 août - donc avant la diffusion de la publicité controversée - le bénéfice atteint 1,1 milliard de dollars. Nike a affiché une progression de ses ventes dans ses quatre régions du monde avec une hausse de 24% en Chine, avec 1,4 milliard de dollars. La croissance est cependant ralentie sur ce marché-clé par rapport au trimestre précédent, où les ventes avaient explosé de 35%. Le résultat du groupe a par ailleurs été affecté par une hausse des coûts, liée notamment à une hausse des dépenses de marketing et dans le développement de son activité de vente directe.