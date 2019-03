VIDÉO - "Sodebo Ultim 3", le maxi-trimaran révolutionnaire de Thomas Coville

publié le 19/03/2019 à 16:45

On les croyait moribonds après une Route du Rhum dévastatrice. Les Ultim, ces maxi-trimarans géants de 32 mètres dotés d'un mode "volant", poursuivent pourtant leur révolution avec la sortie du dernier-né, le "Sodebo Ultim 3". Depuis mardi 19 mars, le voilà ancré dans le Port de La Trinité-sur-Mer dans le Morbihan.



"Ce qui s'est passé sur la Route du Rhum, ça nous a interpellés et remis en cause. Mais l'histoire est en marche", livre Thomas Coville. Conçu pour faire le tour du monde en solitaire, son voilier a nécessité deux ans de chantier et 110.000 heures de travail pour arriver à un résultat proprement révolutionnaire.

Ce maxi casse en effet les codes. Placé traditionnellement à l'arrière, le cockpit a été très avancé, de 7 mètres, pour optimiser l'efficacité des foils. La cellule de vie, intégrée dans le bras avant, se retrouve devant le mât - une première mondiale pour un bateau de course - et les masses ont été recentrées. Comme pour les gros avions.