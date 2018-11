Route du Rhum 2018 : Thomas Coville est arrivé à Pointe-à-Pitre

publié le 20/11/2018 à 22:35

Thomas Coville est à Pointe-à-Pitre. Le skipper de "Sodebo Ultim" en a terminé avec sa traversée de l'Atlantique mardi 20 novembre à 16h45 heure locale après 16 jours, 7 heures, 45 minutes et 36 secondes de course. Il se classe 3e de la catégorie Ultime derrière Francis Joyon et François Gabart. Il reste encore un bateau en mer dans cette classe, celui de Romain Pilliard, qui est encore à 1.500 milles de l’arrivée.



Coville avait fait escale à La Corogne avant de reprendre la mer pour prendre une route très Sud, longeant les côtes Ouest du Cap Vert avant de bénéficier des alizés et de filer vers la Guadeloupe. Pour la 3e fois de sa carrière, il termine à la 3e place de la Route du Rhum, lui qui était déjà monté sur le podium en 2006 et en 2010. Le skipper de "Sodebo" aura parcouru 5.634 milles à 14,38 nœuds de vitesse réelle.

Le Rennais de 50 ans a dû faire face à un problème de carénage sur le bras avant alors qu’il était en 2e position de la course. Son équipe avait alors décidé de le dérouter vers La Corogne, en Espagne, où sur le bateau a été remis sur pied pour repartir au plus vite. C’est dimanche dernier, moins de 24 heures avant l’arrivée de Francis Joyon et de François Gabart, que Thomas Coville a retrouvé la mer.