Route du Rhum 2018 : le pari réussi de Loïck Peyron

publié le 25/11/2018 à 19:18

Loïck Peyron en a fini avec sa huitième Route du Rhum. Le vainqueur de l’édition 2014 est arrivé ce dimanche 25 novembre à Pointe-à-Pitre à 13h20 heure locale, (18h20 heure métropolitaine). Avec un temps de course de 21 jours et 3 heures, 57 mn, Peyron se classe 4e de la catégorie Rhum Multi, mais il bat surtout le temps établi en 1978 par le vainqueur de la première édition, le Canadien Mike Birch, qui, sur "Olympus" son petit trimaran jaune avait mis 23 jours 6 heures, 59 minutes et 35 secondes, battant de 98 secondes Michel Malinovsky à bord de Kriter V.



Cette traversée depuis Saint Malo, Loïck Peyron l’a faite sur une réplique de "Olympus", un petit voilier de 12 mètres, jaune lui aussi et baptisé "Happy", un bateau déniché en Angleterre il y a cinq ans et retapé pour la course au large.

À 58 ans et à l’occasion des 40 ans de la Route du Rhum, c’est la 8e fois que Loïck Peyron prenait le départ de cette course, lui qui possède l’un des plus beaux palmarès de la voile française avec notamment trois Transat anglaise à son tableau de chasse, mais aussi deux Transat Jacques-Vabre, une Barcelona Race et bien sûr une Route du Rhum remportée en 2014 sur le trimaran Banque Populaire.