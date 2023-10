VIDÉO - Coupe du monde de rugby : "Dupont a juste pris un coup de boule d'un Namibien de 130 kilos", selon Caverivière

Moins de trois semaines après son opération d'une fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont, le capitaine du XV de France, a été autorisé par son chirurgien à reprendre le chemin de l'entraînement. Sauf coup de théâtre, il devrait participer au quart de finale de la Coupe du monde de rugby face à l'Afrique du Sud, dimanche 15 octobre, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

"La coupe du monde est tellement longue qu'Antoine Dupont a déjà réussi à se remettre d'une fracture à la mâchoire. Entre-temps, il a épousé une femme, l'a mise enceinte et le gamin vient d'obtenir le permis au second coup", lance notre humoriste Philippe Caverivière. "Faudra juste qu'il fasse attention à ne pas prendre trop de coups. Heureusement, ça va : au rugby, à part des plaquages, des coups de boules et des coups de crampons dans les testicules, c'est sans danger.

Pour lui, "les 12 chirurgiens, les 8 anesthésistes, les 7 dentistes, les 14 kinés et le carrossier ont tous fait un travail remarquable." Et de poursuivre : "Et puis franchement, on a tous vu les images du choc : ça va ! Il a juste pris un coup de boule d'un Namibien de 130 kilos lancé à 40km/h. Il va pas faire sa chochotte non plus."

"Heureusement que ce n'est pas arrivé à Kylian Mbappé. Non parce qu'avec le boulard qu'il a, une fracture de son melon, ç'aurait été des heures d'opérations, là", estime Philippe Caverivière.

"Au final, au rugby, la mâchoire, ce