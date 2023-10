VIDÉO - Philippe Caverivière : le "zigouigoui" de Benjamin Griveaux "est bien plus impressionnant qu’un missile israélien"

Pour sa deuxième chronique ce jeudi 12 octobre, Philippe Caverivière a tenté d'analyser à sa façon le conflit israélo-palestinien. "Conflit devenu une guerre et il est bon de rappeler la définition de la guerre par Paul Valéry : 'un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas'. On pense tous aux otages, on se rappelle tous de l’otage Gilad Shalit...et on mesure le prix de la vie dans la culture juive : il avait été échangé contre 1.027 palestiniens. 1 contre 1.027, comme quoi on dit que les juifs sont bons en affaires, c’est un cliché antisémite, les arabes sont 1.000 fois meilleurs", dit-il.

Plusieurs centaines de personnalités publiques ont signé une tribune pour réclamer la libération des otages du Hamas : Miossec, Juliette Binoche, Carla Bruni, Christian Estrosi, et Benjamin Griveaux. "Alors je crois que pour l’instant le Hamas hésite encore à libérer les otages suite à cette tribune. Ils se disent 'merde les gars, y’a quand même Miossec et Anne Roumanoff qui sont pas contents, on va peut-être calmer le jeu !'. Benjamin Griveaux c’est un argument de poids et de taille car si Benjamin Griveaux menace d’envoyer au Hamas une vidéo de son zigouigoui, croyez-moi c’est bien plus impressionnant qu’un missile israélien", commente l'humoriste.