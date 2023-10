"Poutine et Zelensky devenus totalement has-been : bientôt en tournée avec Herbert Léonard et Michèle Torr"

Le conflit entre le Hamas et Israël s'enlise et les réactions de la communauté internationales se poursuivent. Le Président Biden a marqué mardi 11 octobre son soutien sans faille à Israël dans une déclaration et a déjà envoyé des armes sur le front.

"Il a été bon Joseph Robinet Bident le Président des Ehpad-Unis d’Amérique, il a parlé avec son cœur... enfin avec son pacemaker, mais c’est l’intention qui compte", déclare l'humoriste. "À noter, qu’il a été réactif Papi : des armes américaines sont déjà arrivées en Israël, bonjour le bilan carbone", ajoute-t-il.

Qu'en est-il des autres conflits aux portes de l'Europe ? "On n’en a plus rien à foutre des Arméniens, du Haut-Karabakh, Poutine et Zelensky sont devenus totalement has been : on va les retrouver à faire la tournée des idoles avec Herbert Léonard et Michèle Torr. Ils vont reprendre Emmène-moi danser ce soir dans une salle polyvalente de Bar-le-Duc", plaisante Philippe Caverivière.