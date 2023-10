VIDÉO - Philippe Caverivière : après "Les Feux de l'Amour", "c’est Les Feux de la gauche"

La Nupes semble se déchirer depuis les propos controversés de la France insoumise sur le conflit israélo-palestinien. Selon un sondage, le parti de Jean-Luc Mélenchon est considéré comme "plus dangereux pour la démocratie" que le Rassemblement national. De quoi inspirer notre humoriste Philippe Caverivière pour sa chronique du jour.

"Mathilde Panot a été incapable de qualifier le Hamas d’organisation terroriste. C’est fou de pas réussir à le dire alors qu’on lui pose 20 fois la question et qu’il y avait des journalistes sympas qui soufflaient la bonne réponse : 'c’est terroriste, c’est terroriste Mathilde'. C’est pourtant pas un mot compliqué, il faut lui trouver un bon orthophoniste. Ça doit être dur d’être en couple avec un Insoumis. 'Non chérie, ma nuit avec Chantal du juridique ce n’était pas de la tromperie, mais un partage intime et charnel de lit dans un contexte extraconjugal'. On comprend mieux le déni de Quatennens : 'Non je ne l’ai pas giflé, je lui ai appliqué une compresse un peu vite et j’avais oublié la compresse'", lance-t-il.



Le groupe PS à l’Assemblée a annoncé qu’il suspendait sa participation à la préparation d’un contre budget de la Nupes. "Au PS, ils boudent. On a l’impression que le PS découvre la France insoumise, comme s'ils n'avaient jamais vu avant qu’ils étaient un peu border sur certains sujets. En tout cas c’est une rupture qui fera date, un terrible divorce, c’est 'Les Feux de la gauche'", commente Philippe Caverivière.