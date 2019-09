publié le 11/09/2019 à 16:10

L'équipe de France de basket a réalisé un exploit historique en battant pour la première fois de son histoire en compétition officielle la mythique équipe des États-Unis (89-79), mercredi 11 septembre, en quart de finale du Mondial 2019, à Dongguan (Chine). Nicolas Batum, Rudy Gobert et leurs coéquipiers affronteront en demi-finale l'Argentine, vendredi 13 septembre à Pékin (à suivre sur M6 à partir de 13h50).

"Depuis le début de la compétition, on dit qu'on est venus pour gagner, a lancé Evan Fournier à l'issue de la rencontre. On a fait une énorme erreur en 2014 après le match contre l'Espagne (victoire en quart de finale suivie d'une défaite contre la Serbie en demi-finale). On ne veut pas refaire la même (...) Ce soir, on s'est défendus comme des chiens. C'est pour ça qu'on a gagné. On est là pour défendre, c'est ce qu'on a fait ce soir. Il faut qu'on soit des chiens sur le terrain, c'est comme ça qu'on sera Champions du Monde".

"C'est beaucoup d'émotion, a de son côté confié Frank Ntilikina. On était prêts pour ce match, peu importe que ce soit les USA ou quelqu'un d'autre (...) On veut aller au bout, vite se reconcentrer sur la suite de la compétition. On a un groupe très soudé, très confiant. On sait qu'on peut aller au bout, comme on peut perdre un match. On va tout donner pour gagner la compétition. C'est un challenge que je me fixe au quotidien de faire partie des meilleurs joueurs du monde, ou en tout cas de tout faire pour y arriver".