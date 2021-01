Vendée Globe : Louis Burton en tête pour le dernier round

publié le 24/01/2021 à 18:33

Sur la route finale vers les Sables d’Olonne où les premiers bateaux sont attendus le 27 janvier, le groupe de tête mené par Louis Burton sur « Bureau Vallée 2 » s'est disloqué ce dimanche 24 janvier.

En effet, après 77 jours de mer, deux stratégies se sont dessinées pour bénéficier au mieux des vents. La première, l’option choisie par le trio de tête Louis Burton - Charlie Dalin - Boris Herrmann, consiste à filer vers l’Ouest pour longer les côtes espagnoles. « Ça va me permettre de m’appuyer sur mon foil tribord et de retrouver des performances dignes de mon bateau », explique Charlie Dalin le skipper d’APIVIA qui dimanche matin a cédé sa place de leader.

Derrière, certains ont opté pour une route plus longue au Nord comme Yannick Bestaven qui indique « Autant prendre cette option que de suivre le troupeau ». Le skipper de « Maître Coq IV » est précédé par Thomas Ruyant sur « LinkedOut » à plus de 100 milles du leader.

Ces cinq bateaux sont attendus mercredi prochain aux Sables d’Olonne dans un final qui s’annonce palpitant puisque le premier à franchir à ligne ne sera peut-être pas le vainqueur de la 9ème édition.

En effet, pour s’être porté au secours de Kevin Escoffier, la direction de course a accordé 6 heures de bonification à l’allemand Boris Hermann, qui dimanche soir n’a que 46 milles nautiques de retard sur le leader. Pareil pour Yannick Bestaven, qui est à 260 milles de Louis Burton et qui bénéficiera de 10 heures de bonification à l’arrivée. Par contre Jean le Cam qui a reçu une bonification de 16h30 semble trop loin pour espérer l’emporter.