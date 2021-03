publié le 04/03/2021 à 07:58

Elle est née à Portsmouth, au Sud de l'Angleterre, il y a 46 ans. Lui est Français et compte trois ans de moins. Samantha Davies et Romain Attanasio sont en couple, mais c'est séparément, chacun sur son bateau, qu'ils viennent de terminer le Vendée Globe 2020-2021, remporté par Yannick Bestaven. Une première dans l'histoire de la mythique course en solitaire.

Romain Attanasio, sur "Pure-Best Western", a pris la 14e place en un peu plus de 90 jours. "Sam", comme il appelle sa compagne, a elle été contrainte à l'abandon après avoir percuté un objet flottant non identifié au 25e jour de course. Elle a pourtant tenu à boucler ce tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, en 110 jours, "pour sauver les enfants" avec son partenaire Initiatives-Cœur, qui est également le nom de son bateau.

Les parents de Ruben, 9 ans, gardé par ses grands-parents maternels durant toute la durée de l'aventure, étaient-ils en compétition au départ, le 8 novembre dernier ? "Oui et non, répond Romain. Au début, Sam jouait le podium voire la victoire. Son programme c'est de faire le Vendée Globe en 70 jours, moi en 90. Après malheureusement il y a eu son accident et la course s'est retrouvée différente, et à nouveau on n'était plus concurrents puisqu'elle était hors course".

Cet accident a été si violent qu'il a fait dire à Samantha qu'elle voulait arrêter la voile, raconte Romain. "Elle était en état de choc, comme après un accident de voiture". "Cela m'a fait tellement peur, poursuit-elle. "C'était la nuit. Je n'ai rien vu. C'était gros et dur. J'ai été projetée contre une cloison et je me suis cassé des côtes".

Et pourtant, elle a continué, fait réparer son bateau au Cap et est repartie hors course, sans pression du chronomètre. Ce qui ne l'empêche pas de se sentir "épuisée. Je n'ai plus de muscle dans les jambes". "Je n'ai pas imaginé être aussi fatiguée", insiste-t-elle, tout en balayant l'idée que ce soit plus dur pour une femme que pour un homme. "C'est dur, point. Pour tout le monde c'est dur le Vendée Globe".

"Ce qui est magique, c'est que c'est un sport mixte, poursuit Samantha Davies : il n'y a pas de division hommes-femmes, parce qu'une femme peut gagner le Vendée Globe. Ce n'est pas la force physique qui fait la différence, c'est la force mentale. Continuer de se battre, de se motiver, de s'engager... Une femme peut faire ça aussi bien qu'un homme".

"Ce n'est pas si dur physiquement que ça, abonde Romain Attanasio. Oui, le bateau est dur, monter dans le mât ça fait peur. Mais ce que je trouve le plus dur, c'est qu'on passe son temps à se demander à quel moment tout va nous péter à la figure, à quel moment la course va s'arrêter".

Comme il y a quatre ans (15e), il est tout de même allé au bout de ce qui "est avant tout une aventure humaine". Samantha Davies, elle, ne sera pas classée comme en 2012-2013. La Britannique avait terminé à la 4e place lors de sa première participation en 200862009.