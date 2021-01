publié le 28/01/2021 à 13:52

Yannick Bestaven a remporté la neuvième édition du Vendée Globe qui n'a pas manqué de livrer un scénario inédit. Si Charlie Dalin a franchi la ligne d'arrivée en première position, c'est bien le skipper de Maître Coq qui est le grand vainqueur de cette course mythique, grâce à une compensation horaire après s'être dérouté pour porter secours à Kevin Escoffier.

Quelques heures après son arrivée, dans la nuit de ce mercredi 27 au jeudi 28 janvier, Yannick Bestaven évoque "un rêve d'enfant" et revient sur cette "course stressante et serrée" jusqu'à la ligne d'arrivée. "Mon meilleur souvenir est certainement le passage du Cap Horn en tête" explique celui qui naviguait pour la première fois dans les mers du sud. "Je me suis dis là mon gars t'as fais un truc exceptionnel et je ne l'oublierai jamais" se remémore-t-il.

"La pression a commencé le 8 novembre (jour du départ) et vient de s'arrêter aujourd'hui, le 28 janvier" ajoute Yannick Bestaven, épuisé après son arrivée. "J'ai le dos fracassé [...], c'était très éprouvant et je pense qu'on va ressentir des douleurs physiques dans les jours et les semaines à venir" estime le skipper.

Concernant une éventuelle participation en 2024, lors de la prochaine édition, il explique que "c'est difficile à répondre à chaud comme ça mais c'est tellement un moment exceptionnel que j'espère avoir de nouveau la force de le faire".