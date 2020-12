Franck Cammas élu « Marin de la décennie »

publié le 17/12/2020 à 17:43

Comme chaque année, la Fédération Française de Voile récompense ses champions. Mais en cette année 2020 si particulière, elle a su s’adapter pour proposer une élection différente de l’accoutumée.

Ce jeudi 17 décembre, c’est un jury d’experts présidé par Michel Desjoyeaux ainsi que le vote du public qui ont désigné Franck Cammas pour ses nombreuses victoires et son parcours pluridisciplinaire allant de la course au large à la voile olympique sans oublier la Coupe de l’America.

« C’est une très belle surprise » a déclaré Franck Cammas en apprenant la nouvelle ce jeudi midi. « Même si on ne fait pas de la voile pour ça, ce sont des reconnaissances qui marquent ! Je suis toujours aussi curieux et passionné, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre. C’est ce qui m’anime. Je vais essayer dans les prochaines années de mériter ce titre.»

Déjà élu « Marin de l’année » en 2012 et 2013, le marin d’origine aixoise possède l’un des plus beaux palmarès de la voile française et reste sur une décennie époustouflante avec en 2010 un record du Tour du Monde en équipage et une victoire sur la Route du Rhum, un sacre en 2012 sur la Volvo Ocean Race puis en 2013 sur le Tour de France à la Voile avant d’être sacré champion du Monde en 2013 et 2015 en catamaran Class C.

Devenu skipper du Maxi Edmond de Rothschild, l’an passé il a également remporté la Rolex Fastnet Race et la Brest Atlantiques et s’élancera prochainement à l’assaut du Trophée Jules Verne après une première tentative avortée.

Les dix finalistes pour l’attribution du titre « Marin de la décennie » étaient Antoine Albeau, Billy Besson et Marie Riou, Charles Caudrelier, Thomas Coville, François Gabart, Francis Joyon, Armel Le Cléac’h, Charline Picon, Damien Seguin et Franck Cammas.