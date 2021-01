Vendée Globe : Yannick Bestaven a passé le Cap Horn

publié le 02/01/2021 à 16:19

Le skipper de Maître CoQ IV a franchi la longitude du cap Horn ce samedi 2 janvier 2021 à 14h42 heure française après 55 jours et 22 minutes de course. Yannick Bestaven est passé 85 milles dans le Sud du fameux cailloux dans des conditions très musclées qui vont encore perdurer plusieurs heures.

Après avoir effectué 70% du parcours théorique de cette 9ème édition, le skipper Rochelais va désormais remonter l’Atlantique après avoir contourner les îles Falkland et mettre le cap sur les Sables d’Olonne. Au passage du Cap Horn, le leader du Vendée Globe accuse un retard de 7j 23h et 50 minutes sur le temps établi en décembre 2016 par Armel le Cléac’h, vainqueur de la 8ème édition.

C’est la première fois que Yannick Bestaven passe la cap Horn. La dernière fois qu’il s’était lancé à l’assaut du Vendée Globe, c’était en 2008 sur l’ancien "Aquitaine innovations" de son ami Yves Parlier. Malheureusement pour lui, l’aventure s’était arrêtée 24 heures après le départ en raison d'un démâtage au large du golfe de Gascogne

Âgé de 48 ans et avec plus d’une dizaine de traversées océaniques à son actif, le Rochelais est son propre armateur, responsable de son projet de A jusqu’à Z et navigue à la barre de "Maître CoQ IV", le sistership du bateau avec lequel Armel le Cléac'h avait remporté le Vendée Globe 2016-2017.

C’est Charlie Dalin qui pointait samedi à la mi-journée à 159 milles du leader qui devrait passer le Cap Horn en deuxième position.