Vendée Globe : Armel Tripon présente son nouvel Imoca

publié le 31/01/2020 à 17:56

À neuf mois de son grand départ le dimanche 8 novembre, la neuvième édition du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, continue d'être méticuleusement préparée par les 34 participants. En fin de matinée ce vendredi 31 janvier, "L'Occitane", le nouvel Imoca d’Armel Tripon a été mis à l’eau dans le port de Nantes.

"Cela fait tellement longtemps que j'attends ce moment, c'est fabuleux de voir le rêve enfin se réaliser" a expliqué le skipper au moment où son bijou de technologie a touché l’eau du bassin. "Avec ce bateau, on change d'ère et c'est super excitant" se satisfait-il. Car ce monocoque de 60 pieds tout juste sorti de neuf mois de chantier et qui n’est pas encore équipé de foils est innovant quant au choix de la carène qui est, contrairement aux autres navires de la catégorie, ronde devant. "Ainsi nous pourrons à l’amorce d’une vague surfer dessus au lieu d’enfourner".

Âgé de 44 ans, Armel Tripon a notamment remporté la dernière Route du Rhum sur Multi50, catégorie de multicoques qu’il a quittée pour arriver sur Imoca. Il présentera son bateau aux Nantais ce samedi 1er février à 9h30 au ponton du Belem.