Vendée Globe 2020 : jusqu'à 9.000 spectateurs au départ le 8 novembre ?

publié le 06/10/2020 à 20:51

Yves Auvinet, président-organisateur du Vendée Globe, et Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne, ont présenté les grandes lignes de la 9e édition du tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, ainsi que le protocole sanitaire validé par l’État, mardi 6 octobre.



Depuis 15h, la billetterie du village départ est accessible au grand public désireux de découvrir les 33 bateaux partants et les animations. L’inscription et la réservation d’un créneau de visite sont les deux préalables obligatoires à toute entrée au village. Ce système de réservation permettra de respecter la jauge maximale fixée pour les événements grand public, soit 5.000 personnes en instantané.

Dès l’ouverture du village, le samedi 17 octobre prochain, le port du masque sera obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans. Respect des gestes barrières, mise à disposition de gel hydroalcoolique, aération des espaces clos et respect du sens de circulation dans les espaces couverts et le ponton seront instaurés.

9.000 personnes autour du chenal ?

Pour le départ, le dimanche 8 novembre, le public sera autorisé à accéder au chenal mythique des Sables-d’Olonne en suivant des règles et des conditions d’accès similaires à celles du village départ : réservations en ligne, port du masque obligatoire et respect des gestes barrières.

Une jauge à terre de 9.000 personnes autour du chenal, articulée autour de deux bulles - une de 5.000 personnes du côté de La Chaume et une de 4.000 du côté des Sables-d’Olonne - est en cours d'élaboration avec les autorités. Une seconde bulle en mer de 5.000 personnes serait prévue pour les navires à passagers affrétés pour assister au départ.

Le village et le départ seront accessibles au grand public gratuitement Yves Auvinet, président-organisateur du Vendée Globe





"Le maintien d’un village ouvert au public et du départ le 8 novembre prochain prouve que l’ensemble des acteurs de cette course a su s’adapter aux circonstances pour répondre aux exigences de sécurité sanitaire", a expliqué Yves Auvinet.

"Notre but est de pouvoir faire vivre cet événement au plus grand nombre dans le respect de la santé de tous. Le village et le départ seront accessibles au grand public gratuitement. Ce sont des pans incontournables du Vendée Globe, de son histoire".