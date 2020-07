Windsurf : Antoine Albeau établit deux nouveaux records du monde

publié le 23/07/2020 à 01:48

C'est une véritable star dans son domaine, qui a le plus beau palmarès de tous les sportifs français : 25 titres de champion du monde. À 48 ans, le véliplanchiste Antoine Albeau vient d'établir deux nouveaux records de vitesse !

C'est sur la plage du Rouet à La Palme (dans l'Aude) qu'Antoine Albeau a signé ses deux nouveaux exploits, et pas n'importe lesquels : en windsurf et en windfoil. Mais surtout sur une distance rare… le mille nautique, soit 1.852 mètres précisément.

"J'y suis allé parce qu'ils annonçaient un bon vent. On s'est tous retrouvés là-bas. Et puis j'ai battu le record. J'ai fait 43,04 nœuds. Ça fait quasiment 80 km/h mais cette distance là il n'y a pas grand monde qui l'aime parce que c'est un petit peu moins de 90 secondes à fond. C'est vraiment super chaud à faire", raconte Antoine Albeau au micro de RTL.

Antoine Albeau ne compte pas s'arrêter là !

Les risées, les bancs de sable, la distance… Il faut tout gérer avec une jambe d'appui arrière bloquée et des bras qui tirent. Mais le champion français et son quintal (il fait plus de 100 kilos) assurent.

"Je suis en forme. Je suis en pleine forme. J'ai 48 ans mais j'ai l'impression d'en avoir 25. Physiquement ça va super bien. J'adore ce que je fais. Puis c'est la passion avant tout."

Désormais, Antoine Albeau ambitionne de franchir la barre mythique des 100 km/h sur 500m en planche à voile d'ici ses 50 ans. Il détient déjà le record avec 98,66 km/h.