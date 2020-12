Trophée Jules Verne : "Sodebo" et Coville mettent fin à la tentative de record

publié le 11/12/2020 à 17:25

En avance sur le record de Francis Joyon (40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes) après 12 jours de mer, Thomas Coville ne deviendra finalement pas le septième homme à inscrire son nom au palmarès du Trophée Jules Verne, tour du monde en équipage et sans escale qui existe depuis 1993, en tout cas pas en 2021.

Après un peu plus de 16 jours de mer, l’équipage de "Sodebo Ultim 3" a en effet décidé vendredi 11 décembre d’interrompre sa tentative de record. "Alors qu’ils naviguaient entre les Kerguelen et le Cap Leeuwin, à plus de 30 nœuds, Thomas Coville et ses sept équipiers ont constaté une avarie sur le safran tribord, est-il indiqué dans un communiqué. Après plusieurs heures de travail acharné, d’échanges avec l’équipe technique à terre, ils ont dû se rendre à l’évidence".



"La réparation ne permet plus au bateau de naviguer à 100% de ses capacités pour tenter de battre le record du Trophée Jules Verne. Ils ont décidé d’interrompre leur tentative débutée le 25 novembre à 2h55", conclut ce communiqué. Thomas Coville était accompagné de François Duguet, Sam Goodchild, Corentin Horeau, Martin Keruzoré, François Morvan, Thomas Rouxel et Matthieu Vandame

De Peyron à Joyon

Le premier détenteur du record a été Bruno Peyron, en 79 jours et 6 heures. Depuis, il a été battu huit fois, par Peter Blake et Robin Knox-Johnston (1994), Olivier de Kersauzon (1997 et 2004), de nouveau Bruno, Peyron (2002 et 2005), Franck Cammas (2010), Loïck Peyron (2012) et donc Francis Joyon (2017).