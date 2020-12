publié le 10/12/2020 à 07:44

Au beau milieu des icebergs, à une cadence de 70km/h, le navigateur français Thomas Coville poursuit son tour du monde ce jeudi 10 décembre, dont l'objectif est de surpasser le record du trophée Jules-Verne. Après avoir passé le cap de Bonne-Espérance lundi, il vogue désormais dans l'océan qu'il considère "le plus difficile au monde".

"On a enchaîné l'Atlantique-nord, l'Atlantique-sud, maintenant on s'attaque à l'océan Indien qui est sans doute l'océan le plus difficile, le plus compliqué au monde", explique-t-il au micro de RTL depuis son embarcation. "C'est l'océan austral par définition, des lumières très blanches, des vagues puissantes qui viennent de très loin, la température de l'eau entre 2 et 4°C., la température de l'air…", poursuit Thomas Coville.

Pour tenter de briser le record actuel, fixé à 40 jours et 23h30, le navigateur s'est bien entouré. "On a depuis un an, tous ensemble, créé des automatismes (…). Le faire en équipage, c'est évidemment ce qu'il fallait faire, avec cet équipage-là en particulier", confie-t-il.