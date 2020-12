Vendée Globe : Charlie Dalin solide leader avant la tempête

publié le 07/12/2020 à 17:59

Leader de la flotte du Vendée Globe depuis deux semaines, Charlie Dalin à la barre de son monocoque "Apivia", faisait route ce lundi 7 décembre vers la pointe Sud de l'Australie avec toujours 170 milles d'avance sur son poursuivant immédiat, le Nordiste Thomas Ruyant (LinkedOut).

Dans une mer démontée, les deux hommes se sont engagés dans une course poursuite avec un front qui s’étend sur 1000 milles au Nord des Kerguelen. L’objectif pour eux est maintenant de rester à l’avant de ce phénomène pour espérer faire un break décisif sur leurs poursuivants.

"C'est plutôt une belle journée pour moi"

Pour y parvenir il va leur falloir aller très vite car cette perturbation va se transformer dans 24 heures en une dépression virulente. Voilà pourquoi les skippers d’Apivia et LinkedOut maintiennent depuis plusieurs heures des moyennes élevées à plus de 20 nœuds

« Je suis en avant du front, la houle commence à faiblir en taille, il fait presque beau. Franchement, c’est plutôt une belle journée pour moi » a commenté à la mi-journée et avec une relative décontraction Charlie Dalin qui vient de frôler le record de distance en 24 heures (536 milles), record détenu depuis 2016 par Alex Thomson…

Seuls cinq abandons depuis le départ

Ce lundi soir au large des Terres australes et antarctiques françaises, Charlie Dalin qui avait été le premier à couper la longitude du Cap de Bonne-Espérance, il y a une semaine, se dirige désormais vers le deuxième des trois caps mythiques du tour du monde, le Cap Leeuwin.

Même si Noël approche, les premiers flocons de neige du Vendée Globe ne sont pas pour tout de suite, ce que confirme Charlie, enjoué à l’idée d’en avoir en mer. « Pas de poudreuse prévue à bord d’APIVIA pour le moment mais j’adorerai, ce sera peut-être sous des latitudes plus australes que celle que j’ai actuellement, pour le moment je n’ai pas encore eu besoin de déballer mon matériel « grand froid », les températures sont encore clémentes et il fait même encore 15 degrés dans mon cockpit. »

Depuis le départ des 33 bateaux de la 9ème édition du Vendée Globe le 8 novembre dernier des Sables d'Olonne, seuls cinq skippers ont abandonné : Nicolas Troussel, Kévin Escoffier, Alex Thomson, Sébastien Simon et Samantha Davies