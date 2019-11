Le marin et son routeur

Thomas Coville sur son Trimaran Sodebo et à l'antenne de RTL

publié le 24/08/2019 à 13:00

Cet été, Louis Bodin vous propose de découvrir l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit salée, vive ou souterraine. Chaque samedi, ses invités partagent avec vous leur passion pour l'eau depuis les sommets jusqu'aux ports en passant par les plaines et le littoral... torrents, rivières, fleuves, mers et océans qui composent 70 % de la terre, n'auront plus de secret pour vous.

Quel lien entretient le marin avec la mer et l’Océan ?

Seul pendant sa course qui est son lien avec la Terre ferme ? comment s’établit une relation de confiance entre le marin et l'équipe restée à terre ?

Le navigateur Thomas Coville et Thierry Briend, partenaire d’entraînement et membre de la cellule de routage de Thomas Coville vous racontent leur tandem et leur passion pour la mer.