INVITÉ RTL - Ocean Globe Race : "C'est un peu le Loft à l'époque de M6", décrit Jean d'Arthys

L'équipage de "Triana", marqué il y a une dizaine de jours par la grave blessure puis l'hélitreuillage d'un de ses membres, va "très bien" trois semaines après le départ de Portsmouth, raconte Jean d'Arthuis. "On continue notre descente de l'Atlantique Nord, précise l'ancien dirigeant du groupe M6. On est à l'approche, voire à l'entrée du fameux Pot au Noir".

"Ce matin, on a eu une chasse de dauphins qui a duré 20 minutes sur la droite du bateau. Et puis à gauche, on a des bancs entiers de poissons volants. Le spectacle est toujours fantastique, parce que cette descente d'océan qui n'en finit pas dans des bonnes conditions est pour nous l'occasion extraordinaire de voir la nature de faire des relevés astronomiques avec le soleil. On a des nuits magnifiques, on a des animaux marins".

Quand à l'épisode de l'hélitreuillage, "il a plutôt resserrer les liens. On n'a pas été ménagés pendant les deux premières semaines de course. On a cassé la barre, on a eu cet équipier blessé. Ensuite, on a eu pendant quasiment une semaine une panne de moteur et de générateur, ce qui veut dire plus du tout d'énergie à bord. Pendant une semaine, on a vraiment économisé l'eau. C'est un apprentissage assez douloureux, mais pour le moment, qui a plutôt eu tendance à resserrer l'équipage.

Il faut énormément prendre sur soi et l'équipage a le moral Jean d'Arthuys

"Il faut vous imaginer : c'est un peu le Loft à l'époque de M6, dans 15 mètres carrés à 7 équipiers. En ce moment, il fait 40 degrés à l'intérieur du bateau, donc on dort très mal (...) Il faut énormément prendre sur soi et l'équipage a le moral. On est à fond sur le bateau et on espère que nos performances, que nous ne connaissons pas puisque nous ne connaissons pas les positions de nos concurrents, sont bonnes".

Chaque semaine, les carnets de bord de "Triana" seront diffusés dans les journaux télévisés M6 et sur RTL, le samedi dans le Journal Inattendu de Nathalie Renoux (12h30-13h30), pour faire vivre les moments forts de l’équipage aux téléspectateurs et auditeurs durant les 8 mois de course. "Nous avons eu l'autorisation de la course d'avoir cette liaison pour vous raconter et essayer de vous faire vivre cette aventure", conclue Jean d'Arthuys.