Tournoi des Six Nations 2022 : le XV de France passe au révélateur irlandais

Après la leçon d'italien (37-10), place au contrôle d'irlandais pour le XV de France, dès la deuxième journée de ce Tournoi des Six Nations 2022. Sur la route d'un premier titre depuis le Grand Chelem de 2010, les jeunes pousses bleues (25,5 ans et 20 sélections de moyenne dans le XV de départ) se frottent à des Irlandais impressionnants contre les tenants du titre gallois en ouverture (29-7) et eux aussi bourreaux de la Nouvelle-Zélande (29-20) à l'automne.

Le XV du Trèfle fait partie des deux seules équipes européennes avec la France (40-25), à avoir vaincu les All Blacks l'an passé. "L'Irlande arrive avec une série de victoires (neuf consécutives, ndlr), avec le statut de numéro 1 européen et de numéro 3 mondial, donc c'est le meilleur adversaire européen du moment, a d'ailleurs prévenu le sélectionneur Fabien Galthié (...) Tout ça nous donne l'obligation, la volonté et la conviction d'élever notre curseur à tous les niveaux".

Même privé de son éternel capitaine Jonathan Sexton (36 ans, 102 sélections), qui s'est blessé aux ischio-jambiers à l'entraînement, le XV du Trèfle fait peur. La sélection de l'Anglais Andy Farrell vient donc successivement de dominer l'Italie, l'Écosse, l'Angleterre, les États-Unis, le Japon deux fois, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, et le Pays de Galles. Son dernier revers date du 14 février 2021... contre les Bleus à Dublin (13-15).

Attention à l'indiscipline

Dix des artisans de cette victoire en Irlande, la première depuis 2011, seront justement présents sur la pelouse du Stade de France. L'an dernier déjà, Sexton, touché à la tête, avait déclaré forfait dans la dernière ligne droite. Cela n'avait pas vraiment perturbés les Bleus, courageux et solidaires à Dublin. Ils devront retrouver ces qualités, avec une défense oppressante et des individualités hors norme, pour se défaire de l'Irlande, et s'ouvrir en grand la route de la victoire finale.

Les coéquipiers d'Antoine Dupont devront aussi, et surtout, faire attention à leur indiscipline : ils ont été sanctionnés à quatorze reprises devant l'Italie. Au niveau international, c'est beaucoup trop. Trop, surtout comparé aux six petites pénalités concédées par l'Irlande dans le même temps, la première à la 54e minute. Avec une victoire face à leur principal concurrent, les Bleus feraient un grand pas vers le titre.