Ce dimanche 18 octobre, c'est une des courses les plus prestigieuses qui se tient en Belgique : le Tour des Flandres. En cas de victoire, ce serait une première pour Julian Alaphilippe. Le champion du monde fait partie des favoris. S'il s'imposait, ce serait un exploit selon le consultant cyclisme Laurent Jalabert.

"Cette course est quand même exceptionnelle. C'est une des plus belles qui soit avec ce parcours, cet enchaînement de difficultés, ces secteurs pavés", estime l'ancien grimpeur. Selon lui, "c'est une course où l'expérience fait bien souvent la différence". Pour autant, "Alaphilippe a toutes les qualités requises pour briller sur une course comme celle-là", selon Laurent Jalbert.

Il explique que le Français "a cette facilité à frotter, se placer et sera très bien entouré". "Bien qu'il ne connaisse pas l'épreuve, il va pouvoir compter sur le soutien de tous ses coéquipiers, d'un staff qui lui sera complètement dédié", estime le consultant RTL.

Alaphilippe peut à nouveau lever les bras avec le maillot arc-enciel sur le dos Laurent Jalabert sur RTL





"Je crois que pour une première, bien que lui il n'annonce pas la couleur, il peut faire figure de favori malgré tout", analyse Laurent Jalabert. Il rappelle que Julian Alaphilippe est passé tout près de la victoire à Liège, en cumulant les erreurs, et s'est imposé à la Flèche Brabançonne. "Pour sa troisième tentative, Alaphilippe peut à nouveau lever les bras et célébrer une victoire avec le maillot arc-enciel sur le dos", assure le consultant.