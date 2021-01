Cyclisme : la colère de Madiot lorsqu'on lui parle du manque de mental de Pinot

publié le 20/01/2021 à 18:09

3e du Tour de France en 2014, longtemps à la lutte pour la victoire finale avant d'être contraint à l'abandon, la mort dans l'âme, en 2019, Thibault Pinot (30 ans) a pris la décision de ne pas prendre part à la 108e édition de la Grande Boucle, prévue du 26 juin au 18 juillet prochain.

Le coureur de la Groupama-FDJ a décidé de privilégier cette année le Giro en Italie (du 8 au 30 mai). Ce sera donc la première fois depuis ses débuts en 2012 que Pinot manque le Tour de son fait - il avait dû renoncer pour un problème de santé en 2018. Celui qui y a remporté trois étapes (2012, 2016 et 2019) explique que son nouvel abandon lors de la dernière édition, l'a profondément marqué.

"Le Tour de France, quand on est au top à 100% c'est la plus belle course du monde, c'est le rêve de tout coureur cycliste. Mais quand c'est la galère, comme moi j'ai pu la vivre cette année, c'est le pire endroit où on a envie d'être. Moi, je n'avais qu'une envie le soir c'était de faire mon étape et d'aller me cacher. Oui, c'était compliqué. J'ai mal vécu ce Tour de France, et c'est pour ça que peut-être d'aller au Giro ça va me faire du bien, comme j'ai pu le faire en 2018 (6e, vainqueur des 15e et 19e étapes), et je pense revenir plus fort en 2022 sur le Tour".

Pinot c'est tout sauf ce qu'on dit sur lui Marc Madiot, manager de la Groupama-FDJ





Cette décision qui n'a pas manqué de susciter de nouvelles critiques, vite balayées par le manager de Pinot, Marc Madiot. "On dit : 'Thibaut Pinot, il a toujours quelque chose, Thibaut Pinot il n'a pas de mental' (...). Quand vous avez la chance de le côtoyer au quotidien sur des événements comme le Tour de France, Pinot c'est tout sauf ce qu'on dit sur lui. Si il y a un mec qui sait se faire mal à la gueule, c'est lui. Il donne. Et il donnera".

"Alors je ne sais pas si on gagnera le Tour d'Italie un jour, je ne sais pas si on gagnera le Tour de France un jour. Mais en tous les cas, il y a une chose dont je suis sûr : c'est qu'il essaiera de le faire, poursuit l'ancien coureur âgé de 61 ans. Il sait se faire mal, il s'entraîne. Donc tout ça ça mérite le respect".