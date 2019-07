publié le 25/07/2019 à 07:30

Pour la septième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

"Aujourd'hui, entre Embrun et Valloire, pendant 207 km, juste les Alpes, se réjouit l'écrivain. Les Alpes dans ce qu'elles ont de plus classique : la trilogie col de Vars, col d'Izoard, col du Galibier. Les Alpes dans ce qu'elles ont de plus haut, les sommets de ces trois cols culminant à plus de 2.000 m. Le paradis des grimpeurs, l'enfer des autres".

"Qu'est ce qu'un grimpeur ?, interroge Christian Laborde. Le peloton vous le dira : c'est un coureur léger, une puce. La puce, tel est le surnom en 1933 de Vicente Trueba, le premier roi de la montagne. Il mesure 1,51 m, pèse 51 kg, casquette, cuissard et dossard inclus".

"Un grimpeur, le peloton vous le dira, est un coureur explosif, comme Lucien Van Impe, vainqueur du Tour en 1976, surnommé le 'ouistiti'. Le grimpeur, le peloton vous le dira, est un être féerique, il a des ailes, il vole, c'est un ange".