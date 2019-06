publié le 30/06/2019 à 08:30

La 106e édition débute le 6 juillet prochain et s’achèvera sur les mythiques Champs-Élysées le 28 juillet 2019. Le coup d'envoi de cette fête du cyclisme se déroulera en Belgique, à Bruxelles, où le départ de la première étape aura lieu. Pour pronostiquer le futur vainqueur, les Français sont optimistes : 63 % d'entre eux croient aux chances des cyclistes français.

Véritable rendez-vous pour les Français, cette compétition sportive est l'un des événements sportifs les plus regardés de la planète. Cette année, seul un Français sur deux compte suivre le Tour de France. Malheureusement, cet événement est pour 75 % des Français associé aux affaires de dopage qui sont liés au cyclisme depuis plusieurs années.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été effectuée sur internet les mercredi 26 et jeudi 27 juin, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 365 amateurs de cyclisme, selon la méthode des quotas.

1. Moins d'un Français sur deux compte suivre le Tour

Le Tour de France reste un des événements incontournables du calendrier sportif hexagonal et même international. Cette année encore, les Français vont se masser sur le bord des routes pour admirer les coureurs en plein effort. Pour ceux qui n’auront pas la chance de voir passer la caravane du Tour dans leur région, il restera la diffusion quotidienne, devant laquelle ils seront encore nombreux.

En tout, la grande boucle intéressera un Français sur deux (49%) cette année, soit un niveau comparable à celui de l’an passé mais en deçà de ce que nous mesurions en 2016 et 2017 (55%). Pour retrouver ces niveaux, le Tour de France doit séduire davantage les jeunes et les femmes. On constate en effet des différences marquées selon le sexe et l’âge des Français.

Les hommes seront en effet 65% à s’y intéresser contre seulement 26% des femmes. Nous mesurons aussi un intérêt nettement plus marqué chez les 65 ans et plus (67%) que chez les 18-24 ans (38%). C’et assez spécifique au cyclisme. Le football est par exemple nettement plus suivi par les jeunes que par leurs aînés.

Dans le détail, 35% des Français regarderont des étapes en direct. La moitié d’entre eux en suivra le plus possible (18%) et l’autre moitié regardera essentiellement les étapes de montagne (17%).

baro1 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Un événement populaire mais associé au dopage

Populaire (88%), festif (67%), positif pour le tourisme (77%), le Tour de France est aussi toujours associé au dopage (75%) et perçu comme trop « marketing » (62%)

Le Tour de France bénéficie toujours d’une excellente image mais ne parvient pas à se décoller de certains de ses stigmates.



Au rang des bons résultats, il est toujours massivement considéré comme populaire (88%) et festif (67%). La majorité des Français juge que c’est un événement spectaculaire (54%) et qu’il véhicule des valeurs positives (53%).



Mais le dopage colle toujours à la peau de la course. Bien sûr, ce n’est pas spécifique au Tour mais au cyclisme en général. Reste que 75% des Français l’associent toujours au dopage. Il est aussi considéré comme trop « marketing » par 62% des Français.

baro2 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Paysages et patrimoine en lumière

Les Français jugent à 77% que la grande boucle est positive pour le tourisme en France. Au-delà des supporters étrangers qui viennent spécialement pour assister aux étapes, la course est aussi une publicité extraordinaire pour les paysages et villages hexagonaux.



D’ailleurs, si 59% des Français affirment que c’est avant tout une épreuve sportive, ils sont 41% à nous dire que c’est surtout l’occasion d’admirer les paysages et le patrimoine français.

baro3 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Enfin l'année d'un Français ?

Les Français croient aux chances tricolores (63%) et placent Bardet et Pinot en tête des favoris. Après 34 ans de disette, et si c’était l’année ou jamais pour voir, enfin, un cycliste français sur la première marche du podium des Champs-Elysées ? En l’absence de Chris Froome et de Tom Dumoulin, ce sont des ultra-favoris (2ème et 3ème en 2018) qui laisseront plus de chances aux tricolores.



Les Français sont en tout cas très optimistes pour leurs cyclistes. L’an passé, ils étaient seulement 33% à y croire, ils sont désormais 63% à penser qu’un coureur français peut remporter le Tour de France cette année. Nos concitoyens pronostiquent aussi à 79% un podium.



Interrogés sur le pronostic quant au nom du vainqueur, les Français placent Romain Bardet en tête du classement (30%). Sur le podium en 2016 et 2017, le coureur d’AG2R bataillera une nouvelle fois pour le classement général. En deuxième position, on retrouve Thibaut Pinot avec 18% des citations. Cette année, le coureur de Groupama-FDJ a placé le Tour de France en tête de ses objectifs. A l’aise lorsque la route s’élève et en contre-la-montre, il présente les qualités pour briller cette année.

baro 4 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Sur le podium des favoris, Geraint Thomas, vainqueur l’an passé recueille 10% des citations. Il devance Nairo Quintana (8%), Mikel Landa (6%), Adam Yates (5%) et le jeune Egan Bernal (5%), impressionnant ces dernières semaines.

baro5 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama