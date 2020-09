Tour de France : première journée de repos et tests pour les coureurs

publié le 07/09/2020 à 12:41

En ce lundi 7 septembre, les coureurs du Tour de France font relâche à La Rochelle où ils vont vivre leur premier jour de repos depuis le départ à Nice, samedi 29 août. Au lendemain de la victoire d'étape du Slovène Tadej Pogačar où son compatriote Primož Roglič a revêtu le maillot jaune, l'ensemble des cyclistes vont effectuer un test PCR.

Selon le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, "tout a été fait pour que la course du Tour de France soit saine et c'est pour cela qu'après les deux tests au départ à Nice, il y en a un nouveau ce lundi et il y en aura un nouveau la semaine suivante pour que la course reparte saine, quels qu’en soient les résultats".

"Au-delà de l'obligation de porter le masque, il y a une question de bon sens et de respect pour les champions cyclistes parce que même si c'est obligatoire en France, cela ne veut pas forcément dire que tous les gens respectent même si 95% d'entre eux le font" a ajouté Christian Prudhomme.