Tour de France 2020 : 9e étape Pau - Laruns dimanche 6 septembre

publié le 05/09/2020 à 17:33

Encore un gros morceau pour les coureurs avant la première journée de repos. Comme la veille (141 km), cette 9e étape est relativement courte (153 km), uniquement dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Et comme entre Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, il n'y a quasiment aucun temps mort dans les deux derniers tiers du parcours.

La côte d'Artiguelouve (2,3 km à 4,5%) servira de mise en jambes avant deux ascensions de 1ère catégorie entrecoupées de deux autres de 3e catégorie. Au menu, le col de la Hourcère (11,1 km à 8,8 %), le col de Soudet (3,8 km à 8,5%), le col d'Ichère (4,2 km à 7%) et enfin le col de Marie-Blanque (7,7 km à 8,6 %). Au sommet, il reste 18 km de descente vers Laruns.

Sur le Tour 2018, Laruns avait vu la victoire d'un certain Primoz Roglic, le plus entreprenant et le plus habile en descente après avoir franchi le col d’Aubisque. 2e de l'étape, Geraint Thomas avait conservé son maillot jaune. Départ fictif à 12h15, réel à 12h35, arrivée prévue entre 16h15 et 16h40.

Tour de France 2020 : le profil de la 9e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP