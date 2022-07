Tour de France : Pogacar tout puissant, Gaudu et Bardet bien placés… les 5 enseignements de la première semaine

La première semaine de ce Tour de France 2022 n'était pas de tout repos pour le peloton. Bien loin des traditionnelles entames réservées aux sprinteurs, les principaux favoris sont déjà bien positionnés au général, à commencer par le double tenant du titre Tadej Pogacar, maillot jaune depuis la 6e étape.

Et une des questions qu'on peut déjà se poser, c'est comment les coureurs vont-ils tenir à cette allure ? "La vitesse est excessive depuis le départ de Copenhague, on enchaine les étapes et ça roule à très très vive allure", réagissait notre consultant Laurent Jalabert. En effet, ce dimanche au départ de la première étape des Alpes, Tadej Pogacar avait parcouru 1.300 kilomètres avec une moyenne de plus de 45km/h, une moyenne hallucinante.

Pogacar déjà tout-puissant, une carte à jouer pour les Français ou la menace planante de la Covid-19... Voici les 5 enseignements à retenir de la première semaine du Tour.

1. La Covid-19, l'épée de Damoclès du peloton

Les organisateurs du Tour de France redoutaient ce scénario et avaient déjà commencé à travailler en sens, comme vous le révélait RTL le 18 juin dernier. Le Tour de France a été rattrapé ce samedi 9 juillet par les premiers cas de Covid-19 qui ont eu pour conséquence le retrait de plusieurs coureurs, dont un des coéquipiers du maillot jaune Tadej Pogacar, le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE), mais aussi le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), ou encore le leader de la Cofidis Guillaume Martin.

Bien que le protocole Covid, révisé pour l'édition 2022, permette à un cas positif asymptomatique de rester en course, sur décision d'un collège tripartite (équipe, organisateurs, UCI), la menace de contaminations généralisées se fait sentir. "C'est une grosse pression psychologique sur les coureurs", estime Laurent Jalabert. Ouf de soulagement ce lundi 11 juillet, les coureurs ont été à nouveau testés lors de la journée de repos et sont tous négatifs.

2. Pogacar a-t-il déjà tué le Tour ?

Deux victoires d'étapes, dont la très convoitée Super Planche des Belles Filles, un maillot jaune acquis dès la 6e étape et déjà des écarts sur ses principaux concurrents... Tadej Pogacar a-t-il déjà tué le Tour de France ? La réponse est non. Oui, c'est indéniable, le Slovène a prouvé qu'il était le plus fort en montagne mais le Tour de France est encore long.

"Beaucoup de gens pensent que Tadej Pogacar a déjà le Tour dans la poche, c'est complètement faux. Il n'est pas encore arrivé au bout, surtout qu'on annonce des températures caniculaires pour la semaine prochaine et on sait qu'il n'aime pas les grosses chaleurs", analyse Laurent Jalabert qui reconnait que "toutes les étapes de montagne sont à sa portée".

3. Pinot fixé sur ses objectifs

Décroché dans la Super Planche des Belles Filles, Thibaut Pinot est venu mettre (quasiment) un terme aux espoirs des nombreux fans qui voulaient le voir jouer le général. Si cet objectif semble désormais hors de portée, puisqu'il pointe à 10 minutes de Tadej Pogacar, le Français a montré un bien meilleur visage ce dimanche 10 juillet sur la 9e étape, échouant de peu à rattraper la tête de la course.



"On sent bien qu'il a ce qu'il faut dans les jambes pour nous faire plaisir encore quelques fois. C'est un Pinot comme ça qu'on a envie de voir, conquérant", rassure Laurent Jalabert.

4. Un Français sur le podium, une piste plus que crédible

Si Thibaut Pinot semble désormais tourné vers les victoires d'étapes, David Gaudu et Romain Bardet ont quant à eux prouvé qu'ils avaient les épaules pour le général. Respectivement 5e et 6e à 1:38 et 1:39, tout reste jouable pour les leaders de la Groupama-FDJ et de la Team DSM.



Les Français ont fait plus que limiter la casse dans la Super Planche des Belles Filles et sont en bonne position pour jouer un podium. Cela commencera d'abord par une bonne gestion de la suite des Alpes et des ascensions plus longues qui feront des dégâts, avec pour point d'orgue l'Alpe d'Huez ce jeudi 14 juillet.

5. Van Aert sans concurrent pour le maillot vert

Un autre homme a brillé sur cette première semaine, le Belge Wout van Aert, maillot jaune pendant 4 jours et vainqueur de deux étapes au sprint. À l'instar d'un Peter Sagan, capable de passer les bosses, Van Aert et ses 284 points au classement du meilleur sprinteur, semble bien parti pour ramener la tunique verte à Paris.



Le Belge ne devra cependant pas manquer les prochains (rares) rendez-vous cochés par les sprinteurs, mais il compte déjà une confortable avance de 135 points sur son principal concurrent, le Néerlandais Fabio Jakobsen.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info