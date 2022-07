Tour de France 2022 : 9e étape Aigle-Châtel Les Portes du Soleil dimanche 10 juillet

La 9e étape du Tour décrit dimanche une grande boucle en Suisse avant de grimper jusqu'à la frontière et rejoindre Châtel, à la veille de la journée de repos à Morzine. Trois cantons (Vaud, Fribourg, Valais) sont visités sur le parcours de 192,9 kilomètres, quasi-intégralement en territoire suisse. La frontière, au sommet du pas de Morgins, à 1.377 mètres, est distante de 8 kilomètres de l'arrivée.

Après le départ donné à proximité du siège de l'Union cycliste internationale (UCI), la course longe le lac Léman et passe par la vallée touristique de la Gruyère pour attaquer le col des Mosses (2e catégorie) puis le col de la Croix, une montée plus pentue classée en 1re catégorie (8,1 km à 7,6%). La route du Tour passe de nouveau par Aigle pour aborder la longue ascension du Pas de Morgins (15,4 km à 6,1%, 1re catégorie).

Le Tour arrive pour la deuxième fois de son histoire dans la station de Haute-Savoie (1.200 habitants), 47 ans après le succès du grimpeur belge Lucien Van Impe dans un contre-la-montre. Départ d'Aigle à 12h30 (lancé à 12h45), arrivée à Châtel vers 17h44 (horaire calculé à 39 km/h de moyenne).

Tour de France 2022 : le profil de la 9e étape Crédit : Vincent LEFAI, Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD / AFP

